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900 معلم بدمياط يتدربون على تنمية المهارات الحياتية وفق النموذج السنغافوري

900 معلم بدمياط يتدربون
900 معلم بدمياط يتدربون على تنمية المهارات الحياتية

شهدت محافظة دمياط على مدار ثلاثة أيام متتالية، وحتى السابع والعشرين من يوليو 2025، انطلاق برنامج تدريبي متميز تحت عنوان "تنمية المهارات الحياتية الأساسية لدى الطالب: نموذج عملي مستوحى من التجربة السنغافورية في التعليم"، وذلك برعاية محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط.

تدريب 900 معلم ومعلمة من مختلف الإدارات

استهدف البرنامج تدريب 900 معلم ومعلمة من جميع المراحل الدراسية على مستوى الإدارات التعليمية العشر بالمحافظة، في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى تعزيز مهارات المعلمين وتمكينهم من غرس المهارات الحياتية في نفوس الطلاب.

 

900 معلم بدمياط يتدربون على تنمية المهارات الحياتية وفق النموذج السنغافوري
900 معلم بدمياط يتدربون على تنمية المهارات الحياتية وفق النموذج السنغافوري

 

 

إشراف وتنسيق كامل لضمان النجاح

جاء تنفيذ البرنامج تحت إشراف ياسر عمارة وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، وبمتابعة دقيقة من مديري الإدارات التعليمية، فيما تولت إدارة التدريب بالمديرية وأقسام التدريب بالإدارات تنظيم البرنامج ومتابعة تنفيذ محاوره بكفاءة وفعالية.

استلهام من التجربة السنغافورية الرائدة

ركزت محاور التدريب على أفضل الممارسات المستمدة من التجربة التعليمية في سنغافورة، بهدف إحداث تحول حقيقي في المنظومة التعليمية، والانتقال من التركيز على التحصيل الأكاديمي إلى تنمية القدرات الشخصية والاجتماعية لدى الطلاب، بما يعزز قدرتهم على التفاعل الإيجابي مع المجتمع وتحقيق ذواتهم.

خطوة نحو جيل يتمتع بمهارات شاملة

من المتوقع أن يسهم هذا البرنامج في إحداث نقلة نوعية في جودة مخرجات التعليم بدمياط، ويمهد الطريق لبناء جيل جديد يمتلك مهارات حياتية متقدمة تؤهله للنجاح في مختلف مجالات الحياة الشخصية والمهنية.
 

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التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط السيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني المهارات الحياتية تعزيز مهارات المعلمين محافظ دمياط محافظة دمياط محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ياسر عمارة وكيل وزارة التربية والتعليم وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط

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