تراجع عجز تجارة السلع الأمريكي لأقل مستوياته خلال عامين في يونيو

تراجع العجز في الميزان التجاري السلعي للولايات المتحدة خلال شهر يونيو إلى أقل مستوياته في نحو سنتين، في ظل انخفاض الواردات الأمريكية، مما دعم توقعات الاقتصاديين باحتمالية مسؤولية القطاع التجاري عن جزء كبير من الانتعاش المتوقع في نمو الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الثاني من العام الجاري.

عجز الميزان التجاري السلعي

وكشفت بيانات مكتب الإحصاء التابع لوزارة التجارة الأمريكية، يوم الثلاثاء 29 يوليو، عن هبوط العجز الأمريكي في تجارة السلع بنسبة 10.8% إلى 86 مليار دولار خلال الشهر الفائت، وهو ما جاء عكس توقعات اقتصاديين في استطلاع لوكالة رويترز بزيادة العجز إلى 98.2 مليار دولار في يونيو.

انخفاض الواردات الأمريكية من البضائع

ويأتي ذلك بعد انخفاض الواردات الأمريكية من البضائع بقيمة 11.5 مليار دولار إلى 264.2 مليار دولار خلال الشهر الماضي، والذي شهد أيضًا هبوط الصادرات السلعية بقيمة 1.1 مليار دولار إلى 178.2 مليار دولار.

من جانبه علق كبير خبراء الاقتصاد الأمريكيين في Oxford Economics، ماثيو مارتن، قائلًا: "مع انحسار حالة الضبابية بشأن السياسة التجارية، قد تبدأ الواردات والصادرات في الوصول إلى أقل مستوى لها خلال النصف الثاني من العام وتصبح أقل تقلبًا".

وتسببت زيادة الواردات الأمريكية، نتيجة عمل الشركات على الاستيراد قبل فرض تعريفات جمركية مرتفعة على البضائع الواردة من الخارج، في انكماش الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة خلال الربع الأول من عام 2025 بمعدل 0.5% على أساس سنوي.

ومن المرتقب نشر التقديرات الحكومية المسبقة للناتج المحلي الإجمالي الأمريكي خلال الربع الثاني يوم الأربعاء 30 يوليو، وسط توقعات لاقتصاديين عبر استطلاع لوكالة رويترز بتسجيل نموا اقتصاديا بمعدل 2.4% على أساس سنوي.

من جانبه علق كبير خبراء الاقتصاد الأمريكيين في Oxford Economics، ماثيو مارتن، قائلًا: "مع انحسار حالة الضبابية بشأن السياسة التجارية، قد تبدأ الواردات والصادرات في الوصول إلى أقل مستوى لها خلال النصف الثاني من العام وتصبح أقل تقلبًا".

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