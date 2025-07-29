الثلاثاء 29 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

تراجع عجز تجارة السلع الأمريكي لأقل مستوياته خلال عامين في يونيو

الواردات الأمريكية
الواردات الأمريكية

تراجع العجز في الميزان التجاري السلعي للولايات المتحدة خلال شهر يونيو إلى أقل مستوياته في نحو سنتين، في ظل انخفاض الواردات الأمريكية، مما دعم توقعات الاقتصاديين باحتمالية مسؤولية القطاع التجاري عن جزء كبير من الانتعاش المتوقع في نمو الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الثاني من العام الجاري.

عجز الميزان التجاري السلعي

وكشفت بيانات مكتب الإحصاء التابع لوزارة التجارة الأمريكية، يوم الثلاثاء 29 يوليو، عن هبوط العجز الأمريكي في تجارة السلع بنسبة 10.8% إلى 86 مليار دولار خلال الشهر الفائت، وهو ما جاء عكس توقعات اقتصاديين في استطلاع لوكالة رويترز بزيادة العجز إلى 98.2 مليار دولار في يونيو.

انخفاض الواردات الأمريكية من البضائع

ويأتي ذلك بعد انخفاض الواردات الأمريكية من البضائع بقيمة 11.5 مليار دولار إلى 264.2 مليار دولار خلال الشهر الماضي، والذي شهد أيضًا هبوط الصادرات السلعية بقيمة 1.1 مليار دولار إلى 178.2 مليار دولار.

من جانبه علق كبير خبراء الاقتصاد الأمريكيين في Oxford Economics، ماثيو مارتن، قائلًا: "مع انحسار حالة الضبابية بشأن السياسة التجارية، قد تبدأ الواردات والصادرات في الوصول إلى أقل مستوى لها خلال النصف الثاني من العام وتصبح أقل تقلبًا".

وتسببت زيادة الواردات الأمريكية، نتيجة عمل الشركات على الاستيراد قبل فرض تعريفات جمركية مرتفعة على البضائع الواردة من الخارج، في انكماش الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة خلال الربع الأول من عام 2025 بمعدل 0.5% على أساس سنوي.

ومن المرتقب نشر التقديرات الحكومية المسبقة للناتج المحلي الإجمالي الأمريكي خلال الربع الثاني يوم الأربعاء 30 يوليو، وسط توقعات لاقتصاديين عبر استطلاع لوكالة رويترز بتسجيل نموا اقتصاديا  بمعدل 2.4% على أساس سنوي.

الاتحاد الأوروبي يقر أول رسوم جمركية انتقامية على الواردات الأمريكية

الاتحاد الأوروبي يرد على ترامب، و23 مليار دولار رسوم على الواردات الأمريكية

من جانبه علق كبير خبراء الاقتصاد الأمريكيين في Oxford Economics، ماثيو مارتن، قائلًا: "مع انحسار حالة الضبابية بشأن السياسة التجارية، قد تبدأ الواردات والصادرات في الوصول إلى أقل مستوى لها خلال النصف الثاني من العام وتصبح أقل تقلبًا".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

عجز تجارة السلع الميزان التجاري السلعي عجز الميزان التجاري السلعي وزارة التجارة الامريكية القطاع التجاري الواردات الامريكية السياسة التجارية

مواد متعلقة

بعد محادثات التجارة الأمريكية - الصينية، الذهب يصعد والنفط يتراجع وبورصات الخليج تنتعش

وزير الزراعة: 55 مليون دولار قيمة الميزان التجاري مع أوزبكستان خلال 2024

الاتحاد الأوروبي يقر أول رسوم جمركية انتقامية على الواردات الأمريكية

الأكثر قراءة

بعد انتشار مقاطع فيضانات إثيوبيا، باحث يكشف حقيقة فتح بوابات سد النهضة ووصول المياه لمصر

هل ارتكب محمد صلاح إثما؟ علماء الأزهر يحسمون الجدل حول زيارة نجم ليفربول لمعبد بوذي

رفعت فياض يكشف عن مفاجأة صادمة بشأن الحد الأدنى للقبول بكليات الطب

تاني

الأمن يكشف تفاصيل القبض على صاحبة حساب ادعت أنها ابنة الرئيس الأسبق مبارك

الأهلي يفوز على إنبي بثنائية نظيفة وديا استعدادا للموسم الجديد

إخلاء سبيل رمضان صبحي في تهمة التزوير بكفالة 100 ألف جنيه

ما حكم كي الماشية بالنار لتمييزها؟ الإفتاء تجيب

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 29-7-2025 في الأسواق

انخفاض الذرة المستوردة، أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق

جنيهان انخفاضا في سعر الكتكوت الأبيض واستقرار البط اليوم الثلاثاء 29-7-2025 بالأسواق

سعر الأسترلينى أمام الجنيه، سجل 65.55 جنيه بالمركزى المصرى

المزيد

انفوجراف

الفائزون في انتخابات التجديد النصفي بنقابة الموسيقيين (انفو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم كي الماشية بالنار لتمييزها؟ الإفتاء تجيب

موعد الأيام البيض لشهر صفر 2025

هل ارتكب محمد صلاح إثما؟ علماء الأزهر يحسمون الجدل حول زيارة نجم ليفربول لمعبد بوذي

المزيد
الجريدة الرسمية
ads