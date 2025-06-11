بعد محادثات التجارة الأمريكية - الصينية، الذهب يصعد والنفط يتراجع وبورصات الخليج تنتعش

رغم استمرار حالة الغموض وعدم اليقين بشأن التوصل إلى اتفاق نهائي للتجارة بين الصين والولايات المتحدة ، فإن المحادثات الجارية بين الجانبين أحدثت تأثيرًا إيجابيًا في أسواق المال والطاقة والمعادن، وسط ترقب عالمي واسع لمآلات هذه المفاوضات.

ارتفاع أسعار الذهب

وارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مع اتجاه المستثمرين نحو أصول الملاذ الآمن، في ظل استمرار الغموض بشأن تفاصيل اتفاق التجارة، إلى جانب ترقب بيانات التضخم الأمريكية المنتظرة، والتي من شأنها أن تحدد مسار السياسة النقدية للفيدرالي الأمريكي.

وبحلول الساعة 5:44 بتوقيت جرينتش، سجل الذهب في المعاملات الفورية ارتفاعًا بنسبة 0.5% ليصل إلى 2,337.99 دولار للأونصة، كما زادت العقود الأميركية الآجلة بنسبة مماثلة لتسجل 2,359.20 دولار.

وأكد مسؤولون أمريكيون وصينيون في تصريحات مشتركة أنهم توصلوا إلى إطار عمل مبدئي لإحياء الهدنة التجارية، متضمنًا اتفاقًا على إزالة القيود الصينية المفروضة على تصدير المعادن الأرضية النادرة، وذلك عقب مفاوضات مكثفة استمرت يومين في لندن. ولا تزال الموافقة النهائية بيد رئيسي البلدين.

تراجع أسعار النفط

في المقابل، سجلت أسعار النفط تراجعًا طفيفًا صباح اليوم الأربعاء، متأثرة بتقييم الأسواق لنتائج المحادثات التجارية، إلى جانب ضعف الطلب الصيني وزيادة إنتاج أوبك+.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 24 سنتًا أو 0.36% لتسجل 66.63 دولار للبرميل، في حين تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بمقدار 21 سنتًا أو 0.32% إلى 64.77 دولار للبرميل.

بورصات الخليج تنتعش

وأغلقت مؤشرات بورصات الخليج على ارتفاع ملحوظ أمس الثلاثاء، مقتفية أثر الصعود الذي شهدته الأسواق العالمية، وذلك بعد إشارات إيجابية من واشنطن وبكين حول تقدم في ملف التجارة، ما أعطى دفعة قوية لثقة المستثمرين في المنطقة.

وتأمل الأسواق الخليجية في أن يُسهم التقارب الأمريكي–الصيني في تهدئة التوترات التجارية، وتحقيق استقرار أكبر في الطلب العالمي، خصوصًا على النفط والمواد الخام التي تُعد أساسية لاقتصادات الخليج.

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