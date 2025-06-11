الأربعاء 11 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

بعد محادثات التجارة الأمريكية - الصينية، الذهب يصعد والنفط يتراجع وبورصات الخليج تنتعش

اسعار النفط اليوم،
اسعار النفط اليوم، فيتو

رغم استمرار حالة الغموض وعدم اليقين بشأن التوصل إلى اتفاق نهائي للتجارة بين الصين والولايات المتحدة ، فإن المحادثات الجارية بين الجانبين أحدثت تأثيرًا إيجابيًا في أسواق المال والطاقة والمعادن، وسط ترقب عالمي واسع لمآلات هذه المفاوضات.

ارتفاع أسعار الذهب

وارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مع اتجاه المستثمرين نحو أصول الملاذ الآمن، في ظل استمرار الغموض بشأن تفاصيل اتفاق التجارة، إلى جانب ترقب بيانات التضخم الأمريكية المنتظرة، والتي من شأنها أن تحدد مسار السياسة النقدية للفيدرالي الأمريكي.

وبحلول الساعة 5:44 بتوقيت جرينتش، سجل الذهب في المعاملات الفورية ارتفاعًا بنسبة 0.5% ليصل إلى 2,337.99 دولار للأونصة، كما زادت العقود الأميركية الآجلة بنسبة مماثلة لتسجل 2,359.20 دولار.

وأكد مسؤولون أمريكيون وصينيون في تصريحات مشتركة أنهم توصلوا إلى إطار عمل مبدئي لإحياء الهدنة التجارية، متضمنًا اتفاقًا على إزالة القيود الصينية المفروضة على تصدير المعادن الأرضية النادرة، وذلك عقب مفاوضات مكثفة استمرت يومين في لندن. ولا تزال الموافقة النهائية بيد رئيسي البلدين.

 تراجع أسعار النفط

في المقابل، سجلت أسعار النفط تراجعًا طفيفًا صباح اليوم الأربعاء، متأثرة بتقييم الأسواق لنتائج المحادثات التجارية، إلى جانب ضعف الطلب الصيني وزيادة إنتاج أوبك+.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 24 سنتًا أو 0.36% لتسجل 66.63 دولار للبرميل، في حين تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بمقدار 21 سنتًا أو 0.32% إلى 64.77 دولار للبرميل.

بورصات الخليج تنتعش

وأغلقت مؤشرات بورصات الخليج على ارتفاع ملحوظ أمس الثلاثاء، مقتفية أثر الصعود الذي شهدته الأسواق العالمية، وذلك بعد إشارات إيجابية من واشنطن وبكين حول تقدم في ملف التجارة، ما أعطى دفعة قوية لثقة المستثمرين في المنطقة.

وتأمل الأسواق الخليجية في أن يُسهم التقارب الأمريكي–الصيني في تهدئة التوترات التجارية، وتحقيق استقرار أكبر في الطلب العالمي، خصوصًا على النفط والمواد الخام التي تُعد أساسية لاقتصادات الخليج.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الولايات المتحدة والصين الولايات المتحدة تراجع اسعار النفط اليوم تراجع أسعار النفط خام غرب تكساس الوسيط غرب تكساس الوسيط غرب تكساس بيانات التضخم الأميركية بيانات التضخم

الأكثر قراءة

مات غدرًا، القصة الكاملة لوفاة الدكتور محمد عبد الحليم بسبب مشاجرة عائلة في أسيوط

أخبار مصر: تدهور الحالة الصحية لنجل تامر حسني، الجيش الليبي يرد على السودان، تصريح مثير من يحيى الفخراني عن الريحاني

السر في نص قانوني قديم، كيف يحسم مجلس النواب زيادة الأجرة في الإيجار القديم

13 منتخبا يحجزون مقاعدهم في كأس العالم 2026 آخرهم البرازيل

ارتفاع مفاجئ بأسعار الفراخ البيضاء اليوم الأربعاء 11 يونيو 2025

الإدارية العليا تقر قواعد جديدة لمحو الأحكام الجنائية من سجلات الأمن العام

وسام أبو علي ينضم اليوم إلى معسكر الأهلي في ميامي

إيلون ماسك: أشعر بالندم على منشوراتي ضد ترامب

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار السكر اليوم 2025.6.11

أسعار الذهب في السعودية اليوم الأربعاء 11- 6- 2025

تبدأ من 22 جنيها، أسعار الأرز اليوم الأربعاء 11 يونيو 2025

سعر الدولار في البنوك المصرية (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

بمشاركة الأهلي.. موعد مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات من كأس العالم للأندية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الأزهر للفتوى يسلط الضوء على مكانة المسجد النبوي: ثاني الحرمين وأرض التقوى

مسجد شهداء أحد بالمدينة المنورة، أشهر معالمه وحكم زيارته

تفسير رؤية المطلقة في المنام وعلاقتها بتراكم الديون ووفاة المريض

المزيد
الجريدة الرسمية