شروط منحة الجامعة الألمانية بالقاهرة لأوائل الثانوية العامة بالمحافظات وآخر موعد للتسجيل

تنسيق الجامعات 2025.. عقب الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة، بدأ الطلاب مباشرة في البحث عن المنح الدراسية المقدمة لهم من الجامعات المختلفة، خاصة الطلاب في المحافظات النائية والحدودية.

وتقدم الجامعة الألمانية بالقاهرة مجموعة من المنح الدراسية بشكل سنوي، لـ أوائل الثانوية العامة من طلاب المحافظات تتجاوز الـ 50 منحة، وهي منح دراسية كاملة، لدعم مبدأ تكافؤ الفرص بين المحافظات.

ويشمل برنامج منح المحافظات بالجامعة الألمانية بالقاهرة، كافة التكاليف الدراسية والمعيشية كما يشمل برنامج متابعة دقيقة وجلسات استشارية وبرامج تعريفية تساعد الطلاب على الاندماج في حياتهم العلمية والأنشطة الطلابية بالجامعة.

وتستعرض فيتو خلال هذا التقرير شروط المنح وطريقة التقديم للحصول عليها.

خطاب منح أوائل المحافظات بالجامعة الألمانية لمحافظة البحيرة

منح الجامعة الألمانية بالقاهرة لأوائل المحافظات 2025 /2026

وبدأت الجامعة الألمانية بالقاهرة، في إرسال خطابات إلى مختلف محافظات الجمهورية، وقالت في خطاباتها، إن برنامج المنح الخاص بأوائل المحافظات، يهدف إلى دعم تكافؤ الفرص بين محافظات الجمهورية بتقديم منح مجانية بالكامل بداية من رسوم التقدم للقبول وحتى الحصول على درجة البكالوريوس في إحدى تخصصات الجامعة، على أن يكون يوم (2025/8/15) اخر موعد للتقدم لمكتب القبول بالجامعة واستيفاء الأوراق المطلوبة.

وتنص لوائح برنامج منح المحافظات بالجامعة الألمانية بالقاهرة، على أن يدرس الطالب كامل الساعات النظامية المقررة لكل فصل دراسي وأن يتخرج في الوقت المحدد وأن يلتزم بكل لوائح ونظم الجامعة ولوائح السكن الطلابي وأن يحقق متوسط درجات تراكمي جيد أو أفضل من خلال التقييم الأكاديمي السنوي.

شروط الحصول على منح الجامعة الألمانية بالقاهرة لأوائل المحافظات 2025 /2026

وضعت الجامعة الألمانية بالقاهرة، مجموعة من الشروط للحصول على منح أوائل الجمهورية للمحافظات وهي كالتالي:

أن يكون الطالب مصري الجنسية ومسجلا في الصف الثالث الثانوي في إحدي المدارس المصرية الحكومية بالمحافظات للعام الدراسى 2012/2013.

ألا يكون منقولا أو حاصلا على الثانوية العامة في سنوات سابقة.

أن يكون متميزا أكاديميا ومن بين العشرة الأوائل على مستوي محافظته.

وتختار الجامعة أفضل اثنين من بين المتقدمين من كل محافظة بناء على مجموع الثانوية العامة شريطة اجتياز الطالب اختبارات القبول بالجامعة واختبارات القدرات الخاصة بكلية الفنون التطبيقية والعلوم أو كلية الهندسة المعمارية فى حالة اختيار الطلاب لهذه البرامج الدراسية.

ملء استمارة المنحة لأوائل المحافظات في الوقت المحدد.

اجتياز اختبارات القبول والقدرات الخاصة بالجامعة

الأوراق المطلوبة للحصول على منح أوائل المحافظات بالجامعة الألمانية بالقاهرة 2025 /2026

اشترطت الجامعة أن يتقدم الطلاب الراغبين في الحصول على المنح بأصول المستندات الآتية قبل الموعد المحدد:

شهادة الثانوية العامة الأصلية أو مستخرج رسمي منها.

خطاب من مسئولي المدرسة أو من المنطقة التعليمية يؤكد نوع المدرسة وترتيب الطالب على المحافظة.

شهادة ميلاد أصلية.

مقال يوضح أسباب التقدم ونبذة عن المحافظة التي ينتمي إليها الطالب، وتصوره عن كيفية تطويرها باللغة العربية أو الإنجليزية.

على أن يتم توقيع اتفاقية المنحة بعد قراءة كافة الشروط واللوائح.

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