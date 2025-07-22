الثلاثاء 22 يوليو 2025
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محافظات

محافظ شمال سيناء يفتتح سوق اليوم الواحد بالعريش

محافظ شمال سيناء
محافظ شمال سيناء خلال الافتتاح

 افتتح اللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء، اليوم الثلاثاء، سوق اليوم الواحد، في ميدان الرفاعي بمدينة العريش ضمن مبادرة السيد رئيس الجمهورية لمحاربة غلاء الأسعار.

 

محافظ شمال سيناء يفتتح سوق اليوم الواحد

 وخلال جولته بالسوق أكد المحافظ علي توفير السلع الغذائية الأساسية والاستراتيجية بجانب اللحوم والدواجن والخضروات والفواكه بتخفيضات تصل إلى 25%.
 

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وأضاف المحافظ أن السوق يأتي ضمن خطة الدولة للسيطرة على الأسعار، وتوفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة ومخفضة.

 

محافظ شمال سيناء يشهد احتفال جامعة العريش بيوم العلم

كان اللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء شهد، إحتفال جامعة العريش بيوم العلم، في حضور الدكتور حسن الدمرداش رئيس الجامعة.


واستعرض المحافظ التهديدات التي تواجه الدولة المصرية علي كافة الاتجاهات الاستراتيجية، وجهود الدولة في القضاء على هذه التهديدات، بجانب جهود الدولة في القضاء على الإرهاب بسيناء.

وخلال الاحتفال، تم تكريم عمداء  الكليات والطلاب من أوائل الخريجين في كليات الجامعة.

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