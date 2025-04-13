تفقد الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، المستشفى العام بمدينة العريش، وذلك في إطار زيارته الرسمية إلى محافظة شمال سيناء.



مفتي الجمهورية يتفقد مستشفى العريش العام ويطمئن على المصابين الفلسطينيين

وكان في استقبال فضيلته لدى وصوله اللواء عاصم سعدون نائب محافظ محافظة شمال سيناء واللواء أسامة الغندور سكرتير عام محافظة شمال سيناء، والدكتور أحمد سمير بدر مدير مديرية الشئون الصحية بشمال سيناء.





اطلع مفتي الجمهورية عن كثب على أقسام المستشفى المختلفة، واستمع إلى شرح مفصل حول الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والتجهيزات والإمكانيات المتاحة.



وحرص الدكتور نظير على تفقد أحوال المصابين من الأشقاء الفلسطينيين الذين يتلقون العلاج في المستشفى، وتبادل المفتي معهم أطراف الحديث، معربًا عن تضامن الشعب المصري وقيادته مع الشعب الفلسطيني الشقيق، كما دعا لهم بالشفاء العاجل.





وأشاد المفتي خلال الزيارة بالجهود الكبيرة التي تبذلها الأطقم الطبية والإدارية في مستشفى العريش العام في تقديم الرعاية الصحية اللازمة للمرضى، سواء من أهالي شمال سيناء أو من الأشقاء الفلسطينيين. وأكد على أن هذا الدور الإنساني النبيل يعكس قيم التآخي والتكاتف التي يتميز بها الشعب المصري.





من جانبه، أعرب الدكتور أحمد بدر عن سعادته وتشرفه باستقبال مفتي الجمهورية أثناء الزيارة،مؤكدًا على أن هذه الزيارة تمثل دعمًا معنويًا كبيرًا للقطاع الصحي والعاملين في القطاع الصحي بشمال سيناء.

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