قام اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، اليوم، بزيارة مقر مديرية أمن الدقهلية، لتهنئة اللواء عصام هلال، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الدقهلية الجديد، بمناسبة توليه مهام عمله بالمحافظة، متمنيًا له التوفيق والسداد في أداء رسالته الأمنية في خدمة الوطن والمواطنين.

محافظ الدقهلية يهنئ مدير الأمن الجديد عقب توليه منصبه

وخلال اللقاء، أعرب المحافظ عن ثقته الكاملة في قدرة اللواء هلال مدير أمن الدقهلية الجديد على مواصلة مسيرة العطاء الأمني، مشيدًا بسجله المشرف وخبراته الميدانية، حيث جمعهما العمل معا بمديرية أمن أسوان عام 2015/2016، قائلًا "نرحب باللواء عصام هلال في محافظة الدقهلية، ونتطلع إلى مزيد من التعاون والتنسيق من أجل تحقيق الأمن والاستقرار، وتعزيز منظومة العمل المشترك بين الأجهزة التنفيذية والأمنية

محافظ الدقهلية يقدم الشكر لمدير أمن الدقهلية السابق

كما وجه محافظ الدقهلية الشكر والتقدير للواء دكتور حسام عبد العزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الدقهلية السابق، مؤكدًا أن كان مثالًا للانضباط والحسم، وبصماته واضحة في ترسيخ دعائم الأمن بالمحافظة، ونُثمن جهوده المخلصة خلال فترة عمله، وهنأ سيادته على ثقة وزير الداخلية في اختياره لقيادة قطاع الحماية المجتمعية، هذا القطاع الهام بالوزارة متمنيا له دوام التوفيق والسداد والتميز.

استمرار التعاون المثمر مع جميع الجهات المعنية

ومن جانبه، أعرب اللواء عصام هلال عن شكره وتقديره لمحافظ على هذه الزيارة الكريمة، مؤكدًا حرصه على استمرار التعاون المثمر مع جميع الجهات المعنية، لتحقيق الأمن والسلامة لأهالي الدقهلية، ومواجهة كافة صور الخروج على القانون، وتأتي هذه الزيارة في إطار دعم التكامل والتنسيق بين مؤسسات الدولة في خدمة الوطن والمواطن.

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