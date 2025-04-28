لحظة اصطدام قارب بعبّارة كانت تقل 40 شخصا في فلوريدا (فيديو)

أفادت سلطات ولاية فلوريدا الأمريكية بإصابة عدة أشخاص إثر اصطدام قارب بعبارة كان على متنها عشرات الركاب قرب جسر ميموريال كوزواي في مدينة كليرووتر في الولاية.

وقالت سلطات الولاية إن أربعين شخصا كانوا على متن العبارة التي اصطدمت بالقارب قرب جسر في كليرووتر بولاية فلوريدا، مساء أمس الأحد، ولم يتضح عدد المصابين.

Florida Authorities Declare 'Mass Casualty Incident' In Clearwater Ferry Crash Near Memorial Causeway Bridge



According to police, a Clearwater Ferry carrying more than 40 people was in a collision with another boat, which fled the scene of the crash.#Breaking #clearwaterferry pic.twitter.com/9i6erCoAYw April 28, 2025

وأوضحت إدارة شرطة كليرووتر في بيان لها على موقع "إكس": "أعلن قسم الإطفاء والإنقاذ في المدينة الحادث حادث "إصابات جماعية" نظرا لعدد الإصابات وتم إخطار جميع المستشفيات المحلية وتم الإبلاغ عن حالات إصابات متعددة، ونقلت طائرات هليكوبتر اثنين من المصابين الأكثر خطورة".

🇺🇸 At least 1 killed and 12 others hospitalized after a Ferry-Recreational boat collision near the Memorial Causeway Bridge in Clearwater, Florida.



The ferry, which has a capacity of 50 passengers, was carrying 42 people at the time of the incident. pic.twitter.com/rb7iOv5yn4 — SVS NEWS AGENCY (@svsnewsagency) April 28, 2025

وأضاف البيان أن القارب الذي اصطدم بعبارة كليرووتر لاذ بالفرار بعد الحادث وجميع المصابين كانوا على متن العبارة.

ولم يتضح بعد سبب الحادث ولم تذكر الشرطة عدد المصابين.

وأظهرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي العديد من المستجيبين الأوائل الذين هرعوا إلى مكان الحادث.

وفي السياق ذاته قال أحد حسابات مواقع التواصل إن شخصا واحدا على الأقل لقي مصرعه ونقل 12 آخرون إلى المستشفى إثر اصطدام عبارة بقارب ترفيهي قرب جسر ميموريال كوزواي في كليرووتر.

وتجري شرطة ولاية فلوريدا تحقيقا في الحادث.

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