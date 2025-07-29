بمشاركة الإسماعيلي وغزل المحلة، موعد قرعة دوري القسم الثالث للكرة النسائية

الكرة النسائية، حدد اتحاد الكرة، غدا الأربعاء موعدا لإجراء قرعة دوري القسم الثالث لكرة القدم النسائية موسم 2025-2026 بمقر الاتحاد.

ومن المقرر أن تقام قرعة مسابقة الكرة النسائية لدوري القسم الثالث غدا في تمام 12 ظهرا بحضور مندوبي الفرق المشاركة.

وأعلن اتحاد الكرة الفرق المشاركة في دوري القسم الثالث للكرة النسائية موسم 2025-2026 كالتالي

1- ستارز سبورت

2- كهرباء جنوب

3- سيتي كلوب

4- شباب عرب الحصن

5- الجزيرة

6- في اف سي

7- سيراميكا كليوباترا

8- البطل الأوليمبي

9- الصيد بالدقي

10- فاركو

11- شباب العمراوي

12- شباب ارمنا

13- حرس الحدود

14- سقارة للالعاب

15- السيليين

16- غزل المحلة

17- شباب الخيارية

18- الاسماعيلي

19- شباب البرجاية

20- سنزو

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