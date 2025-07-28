إيريك تراوري ينضم لمعسكر الإسماعيلي ببرج العرب

أعلن النادي الإسماعيلي عن عودة لاعبه البوركيني إيريك تراوري من أجازته الصيفية، وانتظامه مساء اليوم في معسكر الفريق المقام حاليا ببرج العرب، استعدادا للموسم الجديد وإنطلاق مسابقة الدوري الممتاز يوم 8 أغسطس المقبل.

وقال الإسماعيلي في بيان رسمي له عبر حسابه على فيسبوك: ينضم البوركينابي إريك تراوري، اليوم الإثنين، لمعسكر فريق الكرة الأول بـ النادي الإسماعيلي، والمقام حاليا في برج العرب، استعدادا للموسم الجديد.

موعد إنضمام تراوري لمعسكر الإسماعيلي

وأضاف: ويصل إيريك تراوري إلى المعسكر في الثامنة مساء اليوم. قادما من بوركينا فاسو، وذلك بعدما توصل مجلس إدارة النادي، برئاسة المهندس نصر أبو الحسن، لاتفاق مع اللاعب لدعم الفريق خلال الموسم المقبل.

بيان الإسماعيلي، فيتو

نظام الدوري الممتاز للموسم الجديد

فيما، أعلنت رابطة الأندية في وقت سابق، نظام الدوري الممتاز للموسم الجديد 2025/ 2026، بمشاركة 21 فريقا، بعد قرار إلغاء الهبوط بالموسم الماضي.

ومن المقرر أن تُلعب المرحلة الأولى بنظام الدوري من دور واحد، بعد ذلك، سيتم تقسيم الفرق إلى مجموعتين:

مجموعة التتويج: تتنافس خلالها الأندية على اللقب والمراكز المؤهلة للبطولات القارية

مجموعة الهبوط: تتنافس خلالها الأندية على البقاء فى الدورى

وأعلنت رابطة الأندية أن الموسم الحالي يشهد هبوط 4 أندية في نهاية الموسم بدلا من 3.

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