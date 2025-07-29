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أخبار مصر

انتخابات مجلس الشيوخ 2025، محافظ القاهرة يتفقد اللجان الانتخابية (صور)

جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو

تفقد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة عددًا من اللجان المعدة لاستقبال الناخبين المشاركين بالتصويت فى انتخابات مجلس الشيوخ المقرر عقدها يومي ٤، و٥ أغسطس المقبل، لمتابعة الإجراءات التى اتخذتها الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والتأكد من جاهزيتها.  

 كما تفقد محافظ القاهرة خلال الجولة محيط اللجنة العامة لانتخابات مجلس الشيوخ ٢٠٢٥ لمحافظة القاهرة بحضور المستشار أحمد طلبة رئيس محكمة جنوب القاهرة، رئيس لجنة متابعة سير العملية الانتخابية، والمستشار صلاح فؤاد نائب رئيس محكمة جنوب القاهرة، وعدد من القيادات الأمنية، لمتابعة الاحتياجات اللوجستية المطلوبة من الأجهزة التنفيذية بالمحافظة موجهًا بسرعة تلبيتها، وتقديم الدعم الفوري.

 

موعد انتخابات مجلس الشيوخ 2025

رسائل الهيئة الوطنية للانتخابات للإعلاميين قبل انطلاق انتخابات مجلس الشيوخ

الانتهاء من تجهيز المقرات الانتخابية

وأشار محافظ القاهرة إلى أن المحافظة انتهت من إعداد كافة المقرات الانتخابية لاستقبال الناخبين بالقاهرة والبالغ عددهم حوالى ٨.٥٤٤.٣١٩  ناخب موزعون على ٥٤٤ لجنة فرعية داخل ٣٣٦ مركز انتخابي.

وأكد محافظ القاهرة أن المحافظة تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين وأن دورها في انتخابات مجلس الشيوخ المقبلة يقتصر فقط على إتمام تجهيز وإعداد المقار الانتخابية وتقديم الدعم اللوجيستي للقائمين عليها، والعمل على توفير وسائل الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم والالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات والوقوف بكل حيادية تجاه جميع المرشحين.    

وأضاف محافظ القاهرة أنه تم تكليف الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بتشكيل غرفة عمليات بكل جهة وربطها بغرفة العمليات المركزية المشكلة برئاسته وتكليف اللجان المشكلة من رؤساء الأحياء ومأموري أقسام الشرطة ومديري الإدارات التعليمية وفروع هيئة النظافة بمراجعة المراكز الانتخابية والمقرات والتأكد من صلاحيتها ورفع كفاءة الإنارة بها ودورات المياه وأماكن مبيت عناصر التأمين والتأكيد علي مراجعة الشوارع المحيطة والمؤدية إلي المراكز الانتخابية ورفع أي إشغالات بها ورفع كفاءة الشوارع والإنارة.

وحث محافظ القاهرة المواطنين على المشاركة فى الانتخابات وممارسة حقهم الدستورى، مؤكدًا أن المشاركة فى الانتخابات واجب وطني على الجميع، وعلى المواطن أن يدرك أن مشاركته لها دور إيجابى فى مسيرة الوطن الديمقراطية.

وأكد محافظ القاهرة على أنه تم مراجعة أعمال الصيانة بالمقار الانتخابية وتوافر حجرة محكمة لتأمين صناديق الاقتراع، وتوافر طفايات الحريق ومصدر كهرباء احتياطى من خلال مولدات كهربائية.

موعد انتخابات مجلس الشيوخ 2025

 وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات موعد انتخابات مجلس الشيوخ 2025 يومي 1 -2 أغسطس القادم في الخارج، بينما يصوت المصريين في الداخل يومي 4 و5 أغسطس.

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