الثلاثاء 29 يوليو 2025
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سياسة

موعد انتخابات مجلس الشيوخ 2025

مجلس الشيوخ، فيتو
مجلس الشيوخ، فيتو

يستعد الشارع المصرى لإجراء انتخابات مجلس الشيوخ، خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك وفقا لخريطة مواعيد الانتخابات المعلنة من الهيئة الوطنية للانتخابات.

ومع تزايد أسئلة المتابعين عن موعد التصويت في الانتخابات، توضح “فيتو” كافة التفاصيل عن مواعيد التصويت بالخارج والداخل.

 من المقرر أن يبدأ التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ في الخارج يومى الجمعة والسبت المقبلين، 1 و2 أغسطس، ثم يبدأ التصويت في الداخل يومى الإثنين والثلاثاء المقبلين 4 و5 أغسطس.

 

الهيئة الوطنية للانتخابات 

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد أطلقت حملة "لازم تعرف"، لتعريف الناخبين بالعملية الانتخابية، في إطار الاستعداد لانتخابات مجلس الشيوخ.

 

وتضمنت حملة "لازم تعرف" 11 معلومة للناخبين وهي: 

  1. يتم القيد في قاعدة بيانات الناخبين تلقائيًا من واقع بطاقة الرقم القومي للمصريين والمصريات الذين بلغوا سن 18 عامًا، ومن ثم ينشأ لهم الحق في المشاركة في الانتخابات.
  2. تُحدَّث قاعدة بيانات الناخبين بشكل دوري، ويمكنك الاستعلام عن موقفك الانتخابي ولجنتك الانتخابية بكل سهولة من خلال الموقع الرسمي والتطبيق الإلكتروني الخاص بالهيئة الوطنية للانتخابات.
  3. يُعد الموطن الانتخابي هو محل الإقامة الثابت المُدوَّن في بطاقة الرقم القومي، والذي يتم على أساسه تحديد مركز الاقتراع التابع له الناخب.
  4. "يحق للمصريين المُقيدين في قاعدة بيانات الناخبين والمقيمين خارج جمهورية مصر العربية، الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات من خلال مقار السفارات والقنصليات التي تحددها وتعلنها الهيئة الوطنية للانتخابات بالتنسيق مع وزارة الخارجية.
  5. يشترط عند التوجه للإدلاء بصوتك في الانتخابات، حمل بطاقة الرقم القومي أو جواز سفر ساري الصلاحية.
  6. في حال بُعد مقر لجنتك الانتخابية عن محل إقامتك، يمكنك تقديم طلب إلى الهيئة الوطنية للانتخابات لاختيار أقرب مقر من بين ثلاثة مقار تُرشحها لك الهيئة.
  7. يمكنك جمع أفراد أسرتك في لجنة انتخابية واحدة، بشرط أن تكون بطاقات الرقم القومي الخاصة بهم مسجلة على نفس عنوان محل الإقامة.
  8. يحق لك تصحيح أي خطأ وارد في بياناتك المُدرجة بقاعدة بيانات الناخبين.تُغلق قاعدة بيانات الناخبين عند صدور الدعوة إلى الانتخاب، ولا يُسمح بإجراء أي تعديل عليها بعد ذلك، باستثناء حالات حذف المتوفين أو تنفيذ الأحكام القضائية.
  9. الانتخاب حق وواجب كفله الدستور والقانون، ولا يجوز إنابـة الغير فيه أو توكيله.
  10. يتمتع الأشخاص ذوو الإعاقة بالحق الكامل في ممارسة حقوقهم السياسية، شأنهم شأن باقي المواطنين.
  11. تحرص الهيئة الوطنية للانتخابات على تيسير الإجراءات للأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن، لتمكينهم من الإدلاء بأصواتهم بسهولة ويسر.

 

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