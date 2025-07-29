الثلاثاء 29 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

جامعة طنطا الأهلية تفتح باب التسجيل المبدئي للطلاب بالتزامن مع إطلاق موقعها الإلكتروني الجديد

جامعة طنطا الأهلية
جامعة طنطا الأهلية تعلن عن فتح باب التسجيل المبدئي للطلاب

أعلن الدكتور محمد حسين رئيس جامعة طنطا والقائم بتسيير أعمال جامعة طنطا الأهلية عن فتح باب تسجيل الرغبات المبدئي بكليات وبرامج جامعة طنطا الأهلية لطلاب الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق للعام الدراسي الجديد 2025  /2026.

انهيار منزل بمنطقة الساحة في طنطا والبحث عن مسنة ونجلها تحت الأنقاض (فيديو)

الكلاب الضالة تهاجم المواطنين في طنطا، ومطالب بإنقاذ الأطفال قبل وقوع كارثة (فيديو)

 ويأتي هذا الإعلان بالتزامن مع الإطلاق الرسمي للموقع الإلكتروني الجديد لجامعة طنطا والذي يهدف إلى توفير منصة متكاملة للطلاب وأولياء الأمور للتعرف على البرامج الأكاديمية شروط القبول والمزايا التي تقدمها الجامعة.

 

وتهدف هذه الخطوة إلى تمكين الطلاب من التعبير عن رغباتهم الأولية في الكليات والبرامج المتاحة مما يتيح للجامعة قياس الاهتمام وتلبية الاحتياجات التعليمية لقطاع عريض من الطلاب المتفوقين.

وبهذه المناسبة صرح الدكتور محمد حسين رئيس جامعة طنطا قائلًا: "تلتزم جامعة طنطا الأهلية بتقديم تعليم جامعي متميز يواكب احتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية ويتوافق مع مستهدفات رؤية مصر 2030 ومبادئ الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي". 

وأضاف رئيس الجامعة: "لقد تم تصميم البرامج الأكاديمية بعناية فائقة لتلبية متطلبات الثورة الصناعية الرابعة والخامسة مع التركيز على التخصصات البينية والمهارات المستقبلية مثل التخصصات الطبية والهندسية والعلوم الإنسانية التي تخدم المجتمع وتسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة."

وأكد الدكتور محمد حسين على أن "إنشاء الجامعات الأهلية يلعب دورًا حيويًا في إتاحة فرص عادلة للطلاب لتلقي تعليم تخصصي متميز ومنافس للتعليم الخاص لتلبية احتياجات الأسر المصرية وبما يضمن تحقيق تكافؤ الفرص في الحصول على تعليم جامعي عالي الجودة."

وعلى جميع طلاب الثانوية العامة المهتمين زيارة الموقع الإلكتروني الجديد لجامعة طنطا الأهلية والبدء في تسجيل رغباتهم المبدئية للتعرف على البرامج المتاحة والاستفادة من الفرص التعليمية الواعدة.

رابط الموقع الإلكتروني 

رابط التسجيل الإلكتروني 
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أخبار محافظة الغربية اليوم محافظة الغربية اليوم أحداث محافظة الغربية محافظة الغربية محافظ الغربية

مواد متعلقة

محافظ الغربية ومدير الأمن يتفقدان موقع انهيار منزل بطنطا (فيديو)

انهيار منزل بمنطقة الساحة في طنطا والبحث عن مسنة ونجلها تحت الأنقاض (فيديو)

حبس أنوسة كوتة 3 أشهر وتعويض 100 ألف جنيه في "هجوم نمر سيرك طنطا"

رئيس جامعة طنطا يشهد ختام فعاليات البرنامج التدريبي "أنا أيضًا مسؤول"

الأكثر قراءة

القبض على مروة يسري ابنة حسني مبارك المزعومة

صيف مظلم، مفاجأة صادمة بشأن تكرار انقطاع الكهرباء

ضبط 750 كيلو مخدرات، نص أمر إحالة سارة خليفة و27 آخرين للجنايات

التعليم العالي: تحديث كتيب البرامج الدراسية الجديدة بالجامعات الحكومية للعام 2025/ 2026

استقرار أسعار السكر في الأسواق اليوم الثلاثاء 29-7-2025

قرار جمهوري بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/ 2025

السيسي يصدر قانونا مهما، تعرف عليه

وزير الأوقاف السابق: لا يزايد على مواقف مصر تجاه فلسطين إلا خائن

خدمات

المزيد

سعر الأسترلينى أمام الجنيه، سجل 65.55 جنيه بالمركزى المصرى

استقرار أسعار السكر في الأسواق اليوم الثلاثاء 29-7-2025

سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه اليوم الثلاثاء 29-7-2025

سعر اليورو في 5 بنوك مصرية اليوم الثلاثاء 29-7-2025

المزيد

انفوجراف

لماذا لم يكتمل؟.. قصة ألبوم زياد الرحباني الأخير مع لطيفة التونسية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجوز تمثيل الآيات القرآنية بصور توضيحية بغرض تسهيل فهمها؟ الإفتاء توضح

تفسير حلم البصل الأخضر في المنام وعلاقته بالرزق الوفير وترك المعاصي

ما حكم سداد الورثة دينا ادعاه رجل على الميت؟ الإفتاء توضح

المزيد
الجريدة الرسمية
ads