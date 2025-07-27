الكلاب الضالة تهاجم المواطنين في طنطا، ومطالب بإنقاذ الأطفال قبل وقوع كارثة (فيديو)

تعيش منطقة الجلاء “آخر شارع مكة خلف مسجد يوسف الصديق” التابعة لمدينة طنطا في محافظة الغربية حالة من الخوف والقلق، بسبب الانتشار الكبير للكلاب الضالة، التي باتت تتجول في جماعات بشوارع الحي ليلًا ونهارًا ، مسببة الذعر للأطفال والكبار على حد سواء.

وأكد أهالي مدينة طنطا أن الوضع أصبح لا يُطاق، حيث تحوّلت الشوارع إلى مناطق غير آمنة، لا سيما في ساعات الليل المتأخرة التي يزداد فيها نباح الكلاب ، مسببًا إزعاجًا شديدًا يمنع السكان من النوم.

وقال المواطن محمد إبراهيم محمود أحد سكان المنطقة:"نواجه خطرًا يوميًا بسبب الكلاب الضالة التي تتجول في مجموعات ،وتطارد المارة ، ولم نعد نأمن على أبنائنا ولا نستطيع حتى النزول لقضاء احتياجاتنا، كما أن نباحها طوال الليل حوّل حياتنا إلى كابوس".

وفي نفس السياق أعرب المواطن السيد عبد العال من أهالي طنطا أيضا عن استيائه الشديد قائلًا:"بعض هذه الكلاب تظهر عليه علامات السُعار وتعتلي الأرصفة والسيارات دون أي رادع، ولقد أصبح الأمر مرعبًا فعلًا فهي لا تفرق بين رجل وطفل أو نهار وليل، والسير في الشارع أصبح مغامرة يومية".

وحذّر الأهالي من أن استمرار غياب المواجهة الفعالة لهذه الظاهرة قد يؤدي إلى وقوع حوادث مؤسفة خاصة مع تزايد أعداد الكلاب وتكاثرها السريع مما يضاعف من خطر الهجوم على المارة.

ويناشد سكان المنطقة مديرية الطب البيطري بالغربية ورئيس مدينة طنطا واللواء أشرف الجندي محافظ الغربية بسرعة التحرك واتخاذ إجراءات عاجلة للسيطرة على الوضع حفاظًا على حياة المواطنين وسلامتهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.