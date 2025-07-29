انهيار منزل بمنطقة الساحة في طنطا والبحث عن مسنة ونجلها تحت الأنقاض

شهدت منطقة الساحة بدائرة قسم ثان طنطا اليوم الثلاثاء واقعة انهيار داخلي جزئي لمنزل مكون من طابقين وسط حالة من الاستنفار الأمني والجهود المكثفة من قبل فرق الإنقاذ للبحث عن سيدة مسنة ونجلها يُعتقد أنهما تحت الأنقاض.

وكانت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية قد تلقت بلاغًا يفيد بانهيار منزل بمنطقة الساحة وعلى الفور انتقلت قوة من المباحث الجنائية وقوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث حيث تبين من المعاينة الأولية انهيار داخلي لعقار قديم مكون من طابقين وسط أنباء عن وجود سيدة مسنة وابنها بداخله وقت الانهيار.

ودفعت الحماية المدنية بمحافظة الغربية بعدد من سيارات الإنقاذ والإسعاف وتم فرض كردون أمني بمحيط العقار المنهار لتأمين المواطنين وتسهيل عمليات البحث والإنقاذ التي لا تزال جارية حتى الآن.

وتواصل الجهات المعنية جهودها لاستخراج الضحيتين من تحت الأنقاض في الوقت الذي يتم فيه فحص حالة المباني المجاورة للتأكد من سلامتها.

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