مدينة كاتس مخطط ممنهج لجريمة ضد الإنسانية

جرائم الحرب التي تُرتكب على أرض الزيتون من قبل الصهاينة ضد الشعب الفلسطيني على مرأى ومسمع العالم كله، تؤكد أن القانون الدولي قد انهار وأصبح في طيّ النسيان، وهو لا يختلف عن دور المنظمات والهيئات الأممية الغائب أمام جرائم الصهاينة، التي تُرتكب فى حق الإنسانية وحقوق الإنسان، طالما أن هناك دولًا عظمى تحمي وتقدم الدعم السياسي والعسكري، وتتوعد حال صدور قرار ضد مجرمي الحرب.

وزير الدفاع الصهيوني يسرائيل كاتس كشف عن خطة لإقامة مدينة إنسانية مغلقة تُبنى على أنقاض مدينة رفح، يتم نقل سكان غزة إليها، على أن تتولى منظمات دولية إدارة الشئون المدنية، بينما سيكتفي جيش الاحتلال بتأمين محيط المدينة عن بُعد، وهو مخطط ممنهج لجريمة ضد الإنسانية.

الصهاينة يرغبون في جمع سكان القطاع، وهم أكثر من مليوني فلسطيني، لتنفيذ خطة ترامب التي طُرحت للسماح لهم بالهجرة من غزة إلى دول أخرى، وهذا يعني أن مخطط التهجير القسري ما زال قائمًا من قبل أعداء الإنسانية، ومحاولة بغرض التطهير العرقي، والتي قوبلت بصمود الشعب الفلسطيني في وجه القتل والجوع والقصف المتواصل ليل نهار.

المدينة الإنسانية التي طرحها وزير القتلة هي معسكر اعتقال مغلق، أو ستكون أحد السجون المنتشرة في الأرض المغتصبة، وخطة كاتس ترقى لمستوى التهجير القسرى للسكان تمهيدًا لترحيلهم، وكلاهما جرائم حرب.

وبالرغم من أن القانون الدولي لا يسمح بالإخلاء القسري إلا بشروط صارمة، وعلى رأسها ضمان العودة الآمنة للمدنيين إلى ديارهم، كما أن الترحيل القسري والحيلولة دون عودة السكان الأصليين يُعدّ من أقدم الجرائم فى القانون الدولي، وقد أُدرج منذ الحرب الأهلية الأمريكية كجريمة حرب لا تسقط بالتقادم.

من هنا يبقى السؤال: هل الصهاينة يحترمون القانون الدولي؟ أزعم أن القانون الدولى لا يتم تنفيذه إلا على المستضعفين، أما الصهاينة فهم محصنون ويرتكبون أبشع الجرائم دون عقاب أو مساءلة. حقًا، نحن نعيش عصر القوة، وليس القانون.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.