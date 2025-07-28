القائد ومثلث النجاح في الطيران المدني

في الطيران المدني المصري نرى نجوما ساطعة في سماء صافية، تؤدي دورها بكفاءة عالية دون النظر إلى الوراء، أو كم المدة الباقية لترك المنصب.. المهم عندهم كم من الإنجازات التي تحققت، والنجاحات التي ظهرت على أرض الواقع، وترك بصمة مضيئة في صفحات التاريخ لا ينكرها سوى حاقد أو جاهل..

الطيران المدني مر بمحطات كثيرة منها الصعبة وأخرى مليئة بالنجاحات، والمحطات الصعبة نتيجة طبيعية كونه أحد الكيانات الاقتصادية التي تتأثر بالأحداث سواء كانت داخلية أو خارجية، وأيضا بالأمراض والأوبئة والأزمات المالية العالمية، وحوادث الطيران والظواهر الطبيعية والحروب..

ولكن تبقي جائحة كورونا هي الأقوي والأشد التي كان لها تأثير بالغ علي صناعة الطيران، وخلال الفترات الصعبة تظهر معادن الرجال التي تتعامل مع الأزمات بفكر ثاقب وأداء يفوق التوقعات للوصول إلي حلول تقلل من حجم تداعيات الأزمة الطاحنة..

الطيران المدني المصري واجه أزمات ولكن مع كل أزمة كان التعامل سلاحا قويا للمواجهة الحاسمة، وبالرغم من التفوق والنجاح وقدرات الرجال وأفكار المسئولين إلا أن هناك من نعتبرهم رجالا مسئولين علي منصات تعبر عن رأي المواطن تضع السم في العسل..

حيث تشكك في الجهود المبذولة وتضع خسائر بعض أنشطة الطيران المدني على منابر الرأي دون أن تعي الأسباب الرئيسية وراء تلك الخسائر، وعندما تتحول الخسائر إلي أرباح لا نراهم ولا نسمع لهم صوتا أو صدي صوت، لأنهم يعيشون في عالم آخر وهذه هي الطامة الكبري..

في كل دول العالم لا نرى من يشكك سواء في مطاراتهم أو شركاتهم الوطنية.. على العموم قولا واحدا الطيران المدني المصري يعيش فترة هي الأفضل في تاريخه في عهد الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، الذي يواصل الليل بالنهار من أجل الوصول إلي الأفضل لدى كافة الأنشطة..

ووجود المهندس أيمن عرب رئيس الشركة القابضة للمطارات، والطيار أحمد عادل رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، والمحاسب مجدي إسحق عازر رئيس شركة ميناء القاهرة الجوي، هذا المثلث يعد أهم مقومات نجاح منظومة الطيران.

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