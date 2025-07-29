اليوم، الجامعتان الألمانية بالقاهرة والدولية بالعاصمة الإدارية تكرمان أوائل الثانوية العامة

تواصل الجامعة الألمانية بالقاهرة (GUC)، للعام الثالث والعشرين على التوالي، والجامعة الألمانية الدولية بالعاصمة الإدارية الجديدة (GIU) للعام السابع على التوالي، تقديم منح دراسية كاملة لأوائل الثانوية العامة على مستوى الجمهورية.

ويهدف ذلك إلى دعم التفوق العلمي وإتاحة التعليم العالي الألماني في مصر للطلاب النابغين، حيث يقام بحرم كل جامعة احتفالية لتكريم الطلاب في حضور أولياء أمورهم صباح اليوم الثلاثاء.

ويقوم كل من الدكتور أشرف منصور رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة والجامعة الألمانية الدولية، والدكتور ياسر جمال حجازي رئيس الجامعة الألمانية بالقاهرة باستقبالهم وتكريمهم وتسليمهم وثائق المنح الدراسية الكاملة.

الجامعتان الألمانية بالقاهرة والدولية تقدمان 70 منحة دراسية لأوائل الثانوية العامة

وتشهد احتفالية التكريم تقديم عدد 70 منحة كاملة للطلاب أوائل الثانوية العامة على مستوى الجمهورية للالتحاق بالجامعتين لمن تنطبق عليهم شروط المنحة المقدمة من كل جامعة، وذلك في حضور نخبة من كبار الإعلاميين والشخصيات العامة وأعضاء هيئة التدريس بالجامعتين.

شروط الحصول على منح الجامعة الألمانية لأوائل الثانوية العام

حدد مكتب القبول بالجامعتين الشروط للحصول على المنحة، وهي كالتالي:

أن يكون الطالب مصري الجنسية، مسجّلًا في الصف الثالث الثانوي للعام الدراسي الحالي في إحدى الشعب (علمي رياضة – علمي علوم – أدبي).

ألا يكون حاصلًا على الثانوية العامة في سنوات سابقة أو منقولًا.

ويشترط أن يجتاز اختبارات القبول وتشمل اختبار اللغة الإنجليزية، اختبار الذكاء (IQ) اختبارات قدرات خاصة للكليات التي تتطلب ذلك، وهى العلوم التطبيقية والفنون - برنامج الهندسة المعمارية - كلية الحقوق والدراسات القانونية بالجامعة الألمانية بالقاهرة، وكليتي العمارة والتصميم بالجامعة الألمانية الدولية فى حالة اختيار الطالب الالتحاق بأحد هذه البرامج الدراسية، على ان يتقدم الطالب بكل المستندات المطلوبة للالتحاق خلال الفترة المسموح بها للتقديم.

تدشين كلية طب الأسنان بالجامعة الألمانية بالقاهرة

وعلى صعيد متصل، تعلن الجامعة الألمانية بالقاهرة عن تدشين كلية طب الأسنان يتم الالتحاق بها اعتبارا من العام الدراسى الجديد 2025-2026، حيث تم فتح باب القبول بها للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة والشهادات المعادلة، مما يتيح لهم فرصة الالتحاق بتخصص طبي متميز ضمن منظومة التعليم العالى الألماني في مصر.

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