مهرجان رياضي ثقافي لجامعات إقليم الدلتا بمشاركة طلاب جامعة الريادة

شاركت جامعة الريادة للعلوم والتكنولوجيا RST في لقاء الصداقة الأول مع جامعة المنوفية الأهلية في إطار مبادرة "نلتقي لكي نرتقي" تحت رعاية الدكتور يحيي مبروك رئيس مجلس الأمناء، والدكتور رضا حجازي رئيس الجامعة، والدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، وذلك في ضوء التعاون المشترك في رعاية الأنشطة الطلابية.

مشاركة جامعة الريادة في مهرجان الدلتا الرياضي، فيتو

تفعيل دور التحالفات الإقليمية للجامعات المصرية

شارك وفد من طلاب جامعة الريادة تحت إشراف وائل خلوصي مدير عام مكتب رئيس الجامعة وسعيد عبد العظيم مدير الأنشطة الطلابية في المسابقات الرياضية والثقافية خلال لقاء الصداقة والذي شهد مسابقات متنوعة في كرة القدم وتنس الطاولة والمصارعة والشطرنج علاوة علي المسابقات الثقافية وذلك تفعيلا لدور التحالفات الإقليمية للجامعات المصرية، وتحالف جامعات إقليم الدلتا، تنفيذًا للمبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية"، تماشيًا مع تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي وتحقيق رؤية مصر 2030.

مشاركة جامعة الريادة في مهرجان الدلتا الرياضي، فيتو

وفي ختام اللقاء الذي أقيم برعاية قطاع الشئون الطلابية برئاسة الدكتور محمد الشربيني نائب رئيس جامعة الريادة لشئون التعليم والطلاب والدكتورة نانسي يوسف نائب رئيس الجامعة لشئون الأكاديمية بجامعة المنوفية تم توزيع شهادات التقدير والميداليات التذكارية علي الطلاب.

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