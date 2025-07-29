محافظ الدقهلية: خدمة المواطن تبدأ من الشارع ولن نسمح بالعشوائية أو التراخي

أكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية على أن خدمة المواطن تبدأ من الشارع، مشددًا بأننا لن نسمح بالعشوائية أو التراخي، مؤكدا أن "الشارع هو مرآة العمل التنفيذي، ومهمتنا أن نضمن بيئة حضارية، خدمية، ومنظّمة لكل مواطن".

خدمة المواطن تبدأ من الشارع ولن نسمح بالعشوائية أو التراخي

جاء ذلك خلال جولة محافظ الدقهلية اليوم جولة مفاجئة بشارع الجلاء بمدينة المنصورة، وذلك لمتابعة أعمال التطوير الجارية بالشارع، والتي تشمل أعمال الرصف، وتركيب الإنترلوك، ورفع كفاءة البنية التحتية، في إطار متابعاته الميدانية المستمرة.

تكثيف وتيرة العمل والانتهاء من أعمال التطوير في أسرع وقت ممكن

وخلال الجولة، وجّه "المحافظ" القائمين على المشروع بتكثيف وتيرة العمل والانتهاء من أعمال التطوير في أسرع وقت ممكن، ودخول الشارع الخدمة الفعلية لخدمة المواطنين وتسهيل الحركة المرورية.

تسكين الباعة الجائلين بالأراضي الفضاء والشوارع الجانبية

وفي إطار إعادة الانضباط للشارع، أصدر "مرزوق" توجيهات واضحة إلى محمد أمين رئيس حي غرب المنصورة، تقضي بتسكين الباعة الجائلين بالأراضي الفضاء والشوارع الجانبية القريبة، ومنع تواجدهم تمامًا في الشوارع الرئيسية، خاصة شارع الجلاء، لتيسير حركة السيارات والمارة.

وأكد "المحافظ" أن إعادة التنظيم هدفها تحقيق التوازن بين الحفاظ على أرزاق الباعة وحقوق المواطنين في المرور الآمن والمنظم.

جولة ميدانية موسّعة بعدد من شوارع مدينة المنصورة

وعلى هامش الجولة، قام اللواء طارق مرزوق بجولة ميدانية موسّعة بعدد من شوارع مدينة المنصورة لمتابعة مستوى النظافة العامة، ورفع الإشغالات، والسيولة المرورية، حيث شملت الجولة الشوارع التالية: (المشاية السفلية - الجمهورية ـ جيهان ـ الترعة ـ آداب - بورسعيد - السكة الجديدة ـ بنك مصر ـ ميت حدر ـ قناة السويس ـ شارع الجيش).

تكثيف حملات النظافة اليومية، ورفع الإشغالات

وقد وجّه "المحافظ " لرؤساء حي غرب وحي شرق بضرورة تكثيف حملات النظافة اليومية، ورفع الإشغالات دون تهاون، وتحقيق الانضباط المروري بالشوارع الحيوية.

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