ورط لاعب بيراميدز، اعترافات المتهم الرئيسي في واقعة تزوير رمضان صبحي

تواجه جهات التحقيق رمضان صبحي لاعب نادي بيراميدز اليوم بأقوال المتهم الرئيسي في التحقيقات، لكشف حقيقة تورطه في واقعة التزوير، عقب أداء المتهم الامتحان داخل معهد أبو النمرس بدلا من اللاعب الشهير.

ولم تكن اعترافات الشاب المتهم بأداء الامتحان بدلا من اللاعب رمضان صبحي في صالحه، حيث كشف عقب القبض عليه تفاصيل محاولة التزوير داخل معهد سياحة وفنادق بمنطقة أبو النمرس، وذلك مقابل مبلغ مالي.

وكشف المتهم ويدعى "يوسف.م"، أمام التحقيقات أنه تلقى مقابلا ماليا نظير دخوله الامتحان نيابة عن لاعب نادي بيراميدز، كما أقر بتورط فرد أمن في تسهيل دخوله إلى المعهد دون التحقق من هويته.



وعقب ذلك، تم عرض المتهم على قسم التزوير والتزييف بمصلحة الطب الشرعي لاستكمال التحقيقات، وبناء عليه صدر قرار ضبط وإحضار بحق رمضان صبحي.

اتهام رمضان صبحي بالتزوير

وكانت سلطات مباحث المطار قد ألقت القبض على لاعب الكرة رمضان صبحي فور وصوله، على خلفية حكم صادر ضده في واقعة تزوير وغش، تتعلق بضبط شاب أدى الامتحان بدلًا منه داخل لجنة امتحانات بأحد معاهد السياحة والفنادق بمنطقة أبو النمرس بالجيزة.

وتسلمت مأمورية أمنية تابعة لمديرية أمن الجيزة، لاعب نادي بيراميدز الحالي والنادي الأهلي السابق رمضان صبحي، عقب ضبطه بمطار القاهرة الدولي فور وصوله من تركيا.

تعود تفاصيل الواقعة إلى شهر مايو الماضي، حينما تم ضبط أحد الأشخاص داخل معهد سياحة وفنادق بمنطقة أبو النمرس أثناء محاولته أداء امتحان دراسي نيابة عن اللاعب رمضان صبحي، نجم نادي بيراميدز.

وكشفت الواقعة أثناء مراجعة بطاقة تحقيق الشخصية الخاصة بالطالب، حيث تبين أنه ليس اللاعب الحقيقي، مما دفع إدارة المعهد إلى التحفظ عليه، وتحرير محضر رسمي بالواقعة.

في أعقاب ذلك، خرج أشرف عبد العزيز، المحامي الرسمي للاعب، ببيان نُشر عبر صفحته على موقع "فيسبوك"، أكد خلاله نفي رمضان صبحي التام لأي علاقة له بالشخص المضبوط أو بالواقعة محل التحقيق، مشددًا على أن اللاعب لم يتلقَ أي استدعاء رسمي من الجهات الأمنية أو جهات التحقيق في ذلك الوقت.

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