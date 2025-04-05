بعد ظهوره مسجى في نعشه، القصة الكاملة لنبؤة اغتيال ترامب الأسبوع المقبل

اغتيال ترامب، تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صورة مزعومة مثيرة للجدل، تكشف عملية اغتيال للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 12 أبريل المقبل، حيث زعم متداولي الصورة واسعة الانتشار، أنها واحدة من تنبؤات المسلسل الأمريكي الكرتوني الشهير "عائلة سمبسون".

حقيقة اغتيال الرئيس الأمريكي ترامب الأسبوع المقبل

وتظهر الصورة المنتشرة بشكل واسع، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهو مسجي داخل صندوق "نعشه"، وقد تم اغتياله بالرصاص في صدره، والجميع يقفون ليشاهدوا جثمان ترامب في "نعشه".

حتى أن الباحث الإسرائيلي إيدي كوهين كان من أوائل من نشروا الصورة المزعومة والمتداول لإغتيال ترامب، التي كُتبت عليها نهاية عهد ترامب في 12 إبريل 2025، حيث قال كوهين: "السيمسونز يتنباون وفاة ترامب الأسبوع المقبل. فهل يخطئون هذه المرة؟"

بالكشف عن حقيقة تنبؤ المسلسل الأمريكي الكرتوني الشهير عائلة سمبسون باغتيال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 12 أبريل الجاري، أكد برنامج الذكاء الصناعي لتحليل الصور ومقاطع الفيديو "grok"، أن صورة اغتيال ترامب في مسلسل "عائلة سمبسون" الأمريكي "أنه ليس صحيحًا أن دونالد ترامب سيتعرض للاغتيال، وأن الصورة من "ذا سيمبسونز" التي تتنبأ بموته في 12 أبريل 2025 ليست من حلقة رسمية، بل مزيفة، كما أكد منتج العرض، ولا توجد تقارير موثوقة تشير إلى تهديدات باغتياله، خاصة في هذا التاريخ. الأدلة تشير إلى أنها خدعة بلا أساس واقعي."

وأكد المحللين السياسيين أنه "لو تحققت توقعات "عائلة سيمبسون" المزعومة باغتيال ترامب بالصدفة، قد يواجه صانع الصورة تهمًا قانونية حسب النية والتأثير، بموجب القانون الأمريكي (18 U.S.C. 1038)، بنشر معلومات كاذبة قد يعرضه لغرامة أو سجن 5 سنوات، إذا تسبب بذعر عام. قد تنطبق تهمة التشهير إذا أضر بسمعة ترامب قبل وفاته، لكنها تعتمد على إثبات "النية الخبيثة". النتيجة تعتمد على ما إذا قدمها كحقيقة وتسبب بضرر فوري".

محاولة اغتيال ترامب في مسلسل عائلة سمبسون

كما أكدت برامج تحليل الصور العكسية والفيديوهات أن الصورة المنتشرة لاغتيال ترامب عبر عائلة سمبسون "مزيفة وليس بها أي أساس من الصحة"، مشيرين إلى أن منتج "ذا سيمبسونز" نفسه قال: "إن هذا المشهد لم يظهر في أي حلقة، أي أن الصورة المتداولة والمنتشرة بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي مجرد "شائعات وفبركة"، وهذه الشائعات تظهر بين الحين والآخر، منذ محاولة اغتيال ترامب أثناء حملته الانتخابية للترشح لرئاسة أمريكي، وحتى الآن ليس هناك دليل على تهديد حقيقي يواجه ترامب أو يهدد باغتيال ترامب، غير وجود من السخط من الشعب الأمريكي بعد الإجراءات الاقتصادية الصادمة التي اتخذها ترامب، والتي أدت لانهيار الأسواق المالية، وتنبئ بزيادة البطالة وتخفيض الدولار وزيادة الأسعار في أمريكا.

صورة مزعومة لاغتيال ترامب الأسبوع المقبل في مسلسل عائلة سمبسون، فيتو

الجدير بالذكر أن المسلسل الأمريكي "عائلة سمبسون The Simpsons"، يعتبر واحدًا من أشهر المسلسلات الكرتونية الأمرسكسة على مر التاريخ، لكنه يتميز بطريقة غريبة بإثارة الجدل عن طريق التنبؤ بأحداث مستقبلية بدقة وصفت بـ "المخيفة".

أشهر توقعات "عائلة سمبسون" للرئيس الأمريكي ترامب

ومن أشهر التوقعات لمسلسل "عائلة سمبسون" ظهور دونالد ترامب كرئيس للولايات المتحدة. في حلقة من سنة 2000، بعنوان "Bart to the Future"، أي أن أحد أفلااد العائلة "بارت" يرى المستقبل، حيث وجد أن ترامب أصبح رئيسًا لأمريكا، وذلك قبل 16 عامًا من تحقق ذلك التوقع، حيث أصبح ترامب فعلًا الرئيس رقم 45 للولايات المتحدة.

ولم توقف تنبؤات "عائلة سمبسون" عند ذلك الحد، حيث تنبأ المسلسل بأمور كثيرة، مثل أزمة فيروس "إيبولا"، و"فضيحة فيفا"، وحتى جائحة "كورونا"، كما تنبأ في حلقة أخرى، بفضيحة التجسس التي قامت بها "وكالة الأمن القومي" على المواطنين.

أشهر توقعات عائلة سمبسون باغتيال ترامب، فيتو

أما محاولة اغتيال ترامب فكانت واحدة من التنبؤات التي عرضها مسلسل "عائلة سمبسون"، حيث عرضت الحلقة مشهد يروي أن "ترامب" يتعرض لمحاولة اغتيال، وما زاد من دهشة متابعي المسلسل هو تعرض ترامب بالفعل لمحاولة اغتيال في فتره انتخابات الرئاسة الأمريكية الأخيرة.

ويظل مسلسل "عائلة سمبسون" واحدًا من أكتر المسلسلات المثيرة للجدل في العالم، سواء من ناحية صدفة التنبؤات، أو نتيجة كشف ما يمكن أن يحدث في الواقع، أو حتى بسبب نظريات مؤامرة، ويظل المسلسل مثيرًا للاهتمام، ما يجعل البعض يتساءل عن حقيقة حدوث تنبؤات "عائلة سمبسون" في الواقع.



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