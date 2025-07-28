مصير حسين الشحات مع الأهلي

تساءلت جماهير النادي الأهلي عبر صفحات السوشيال ميديا عن مصير حسين الشحات لاعب الفريق، بعد تصريحات أحمد حسن لاعب منتخب مصر السابق، بأن الشحات يقترب من الرحيل عن صفوف الفريق.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه الرسمي"فيس بوك": حسين الشحات عقده ينتهي بنهاية الموسم الجديد، ولا يوجد نية حتى الآن لتجديد عقده أو زيادة راتبه، خاصة أنه يحصل على راتب الفئة الأولى، وسيتم تقييمه نهاية الموسم".

وكشف مصدر داخل الاهلي ان حسين الشحات لديه عرض من أحد الأندية الخليجية منذ فترة، وهذا العرض تم تقديمه، في الوقت التي ترغب فيه إدارة القلعة الحمراء في عدم التجديد للاعب، وبالتالي أصبح أقرب للرحيل عن المارد الأحمر.

تصريحات حسين الشحات

وتحدث حسين الشحات في تصريحات على قناة الأهلي، أتشرف بتواجدي في النادي الأهلي، وشاركت مع الفريق في كل البطولات الممكنة وأنا سعيد بكل ما حققته مع الفريق، وفي كل موسم أحقق البطولات وهو أمر مهم للغاية ومميز.

وتابع حسين الشحات، أحمد شوبير من أفضل الإعلاميين في مصر والوطن العربي وشرف كبير لي بأن يتحدث عني وأشكره على الدعم الكبير، وعلاقتي رائعة مع محمد يوسف المدير الرياضي للنادي ويتعامل معنا بطريقة رائعة.

وزاد حسين الشحات، محمد يوسف يريد النجاح لكل اللاعبين، وهناك اختلاف بين منصب المدير الفني ومنصب المدير الرياضي، ويتحدث معي بشكل مستمر ومع كل اللاعبين، ولو رحلت عن الأهلي سيكون بقرار من الإدارة ولن أطلب الرحيل.

معسكر تونس كان مميزا للغاية للنادي الأهلي

وأشار حسين الشحات، في آخر تجديد لي مع النادي الأهلي، فوجئت بوجود والدتي معي أثناء التوقيع، وكان سيد عبد الحفيظ مدير الكرة السابق بالنادي هو من قام بتجهيز المفاجأة، وأمي دائما تدعمني، ورسالتي للشباب بأن يكون هناك إيمان بقدراته، وأنا من مشجعي الأهلي.

واستكمل حسين الشحات، أنا واحد من جمهور النادي الأهلي، ودائما على الحلوة والمرة مع النادي ودعم أسرتي لي هو الأهم في حياتي ووالدي رحمة الله عليه كان يدعمني بشكل مستمر، ومعسكر تونس كان مميز للغاية للنادي الأهلي.

واختتم حسين الشحات تصريحاته، أي لاعب يتمنى المشاركة في المباريات، والمدير الفني صاحب القرار النهائي وكل لاعب في الأهلي على أعلى مستوى ومصلحة الفريق أهم من أي لاعب وأحزن كثيرًا عندما لا أشارك في المباريات.

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