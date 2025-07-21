تغريم عامل حاول تهريب عملات أجنبية بمطار القاهرة

قضت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية برفض الاستئناف المقدم من عامل متهم بحيازة مبلغ مالي كبير عبارة عن عملات اجنبية حاول الهروب بها من مطار القاهرة الدولي بالمخالفة لقانون النقد الأجنبي وقضت بتغريمه مبلغ ما يعادل 29 ألف ريال سعودي بالجنيه المصري.

البداية أثناء قيام الإدارة العامة لميناء القاهرة الجوي بإنهاء إجراءات سفر الراكبين إلى إحدى الدول العربية وحال تفتيشها الراكب ال..ا والمتجه إلى مدينة رأس الخيمة وأثناء تمرير حقائبه من جهاز كشف الحقائب تبين وجود أجسام معتمة داخل إحدى الحقائب سالفة الذكر، وبفتحها عثر بداخلها على مبلغ 48 ألف ريال سعودي و5 آلاف جنيه مصري.

وبسؤال المتهم قال: إن المضبوطات التي ضبطت بحوزته مملوكة له مضيفا أنه استلم المبلغ المسموح وقدره 18 ألف و750 ريال سعودي وتم التحفظ على باقي المبلغ وقدره 250 ريال سعودي.

وأضاف أنه لم يفصح عما بحوزته من مبالغ مالية تزيد على الحد الأقصى المسموح، مع علمه بأن القانون لا يسمح محاولا الهروب بها.

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