الكهرباء: الدفع بـ 60 مولد متنقل وتوصيل كابل بمحطة جزيرة الذهب لتأمين التغذية

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه تم الدفع بـ 60 مولد متنقل وتوصيل الكابل 1 وتأمين التغذية الكهربائية لكافة المرافق الحيوية والاستراتيجية بالمنطقة في نطاق المناطق المتأثرة بقطع التيار بمحيط محطة محولات جزيرة الذهب.

تأمين التغذية الكهربائية لمدن محافظة الجيزة

وأوضحت الوزارة أن فرق الطوارئ تعمل حاليا على إعادة توصيل الكابل 2 لتعود المحطة للعمل بكامل سعتها، مشيرا إلى أنه سيتم الانتهاء مساء اليوم من الأعمال الجارية على مدار اليومين الماضيين لمد وتوصيل مصدر تغذية إضافية محطة المحولات التي تغذي المنطقة للقضاء على المشكلة وضمان عدم تكرارها.

وكانت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أعلنت أنه فى ساعة متأخرة من مساء أمس الإثنين، حدث فصل للكابلين، 1 و2 فنون / جزيرة الدهب جهد 66 كيلو فولت.

وتشهد عدة مدن بمحافظة الجيزة انقطاع كامل للتيار الكهربائي لليوم الرابع على التوالي بعد فشل جهود تغيير كابل محطة محولات جزيرة الذهب.

انقطاع الكهرباء عن مدن محافظة الجيزة

وتضمنت المدن التي تشهد انقطاع لخدمات التيار الكهربائي كل من المنيب ومنيل شيحة وأبو النمرس ومناطق بالعمرانية والطالبية والمدبح وساقية مكي، وأصبحت تلك المدن غارقة في الظلام منذ أكثر من 50 ساعة حتى الآن.

استغاثات سكان محافظة الجيزة بسبب انقطاع الكهرباء



ورفع عدد من المواطنين استغاثات إلى رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء للتدخل وحل الأزمة القائمة منذ يوم السبت الماضي خاصة في حالة المعاناة الشديدة الموجودة حاليا للمواطنين خاصة الأطفال وكبار السن أصحاب الأمراض.

وأكدت مصادر مطلعة بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن كابل الجهد العالي (٦٦ ك.ف) بمنطقة ساقية مكي خرج مرة أخرى من الخدمة نتيجة زيادة الأحمال الكهربية عليه، مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن عدد كبير من مدن محافظة الجيزة، مشيرا إلى أنه لا يوجد موعد محدد لعودة التيار الكهربائي بالمناطق المتأثرة بانقطاع الخدمة حتى الآن.





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