خالد سليم وهشام خرما في ختام فعاليات صيف الأوبرا 2025 باستاد الإسكندرية

يُسدل الستار على فعاليات صيف الأوبرا 2025 المقام لأول مرة باستاد الإسكندرية الدولي وضمن فعاليات المهرجان الصيفي للموسيقى والغناء، والذي نظمته دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام بالتعاون مع محافظة الإسكندرية وذلك في التاسعة مساء الخميس 31 يوليو بأمسية تجمع بين النجم خالد سليم والموسيقار هشام خرما.

حفل خالد سليم فى استاد الإسكندرية

ويتضمن برنامج حفل النجم خالد سليم بالمهرجان الصيفي للموسيقى والغناء بمختارات من أعماله الجماهيرية الخاصة منها اللي فات مات، حلم عمري، بلاش الملامة، عشنا قد إيه، كل نظرة، أستاذ الهوى، لكل عاشق وطن، عيش، أنا حبيت، يا جميل، حتروح بدري ليه، غايب عني، مين ده، ولا ليلة ولا يوم وغيرها.

ويسبقه الموسيقار هشام خرما بمجموعة من مؤلفاته التي تعبر عن روح العصر منها أندلس، فيرست فواياج، كُن، أمل، خلخال، وادى الملوك، الحكاية، إيمان، مراكش، بدر، تحرك، الغروب، اليقين، البداية، النهاية وغيرها.

صيف الأوبرا 2025

يشار أن صيف الأوبرا 2025 باستاد الأسكندرية جسد أحد مسارات وزارة الثقافة ودار الأوبرا والخاصة بتطوير سُبل نشر الفنون الجادة في مختلف أرجاء مصر والارتقاء بآليات الوصول للجمهور إلى جانب إتاحة الفرصة لعدد أوسع من الشرائح الاجتماعية للحصول على منتج إبداعى مميز.

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