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ثقافة وفنون

انطلاق انتخابات التجديد النصفي لنقابة الموسيقيين، وحلمي عبد الباقي أول الحضور (فيديو وصور)

انتخابات نقابة المهن
انتخابات نقابة المهن الموسيقية

انطلقت، منذ قليل، فعاليات انتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة المهن الموسيقية، بمقر نادي جامعة القاهرة، وذلك وسط إقبال كثيف من أعضاء الجمعية العمومية.

وأكد الدكتور محمد عبد الله، المتحدث الرسمي للنقابة، أن الانتخابات تعد محطة فارقة في مسيرة العمل النقابي، مقدّمًا دعوة واضحة للموسيقيين للمشاركة بفاعلية، مؤكدًا أن "صناديق الاقتراع هي الفيصل لضمان اختيار ممثليهم".

ومن بين الحضور المبكرين، كان الفنان حلمي عبد الباقي أحد أعضاء مجلس الإدارة الحالي مرشحًا لولاية جديدة، وقد تميّز بحضوره المبكر الذي جعله أول الحضور لعملية الاقتراع، في رسالة واضحة بالتزامه تجاه العملية الانتخابية والمسئولية النقابية.

ويتنافس في هذه الانتخابات ستة أعضاء حاليين هم:

حلمي عبد الباقي

منصور هندي

نادية مصطفى

محمد صبحي

علاء سلامة

أحمد العيسوي

إلى جانب ثلاثة مرشحين جدد هم:

أحمد محمد عرفات

داوود محمد سمير عبد المحسن

عادل محمد مصطفى نعيم

 


يذكر أنه تم فتح باب الترشح خلال الفترة من 22 إلى 24 يونيو 2025،  وذلك ضمن السياق التنظيمي المعتمد للتجديد الدوري في النقابات المهنية.

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