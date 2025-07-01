بعد قليل، مؤتمر صحفي لـ"الوطنية للانتخابات" للإعلان عن الجدول الزمني لانتخابات الشيوخ

تعقد الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضي حازم بدوي، في تمام الثانية ظهر اليوم الثلاثاء، مؤتمرا صحفيا للإعلان عن التفاصيل الكاملة لخريطة انتخابات مجلس الشيوخ المقبلة، والجدول الزمني الرسمي للعملية الانتخابية.

يأتي المؤتمر بعد اجتماع موسع للهيئة الوطنية للانتخابات، لمناقشة التقرير النهائي المقدم من مدير الجهاز التنفيذي للهيئة بشأن الاستعدادات اللوجستية والإجرائية لانتخابات مجلس الشيوخ المقبلة.

إجراءات لوجستية مكثفة وتدريب شامل

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات جاهزيتها التامة لإجراء هذا الاستحقاق الدستوري، مشيرة إلى انتهاء جميع الترتيبات الفنية والإدارية اللازمة لضمان حسن سير العملية الانتخابية بانضباط وشفافية.

وجاءت أبرز الإجراءات التي اتخذتها الهيئة على النحو التالي:

تدريب القضاة المشرفين على الانتخابات، وتم إعداد برنامج تدريبي لأكثر من 10,600 قاضٍ من هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وشمل التدريب استخدام تطبيقات إلكترونية حديثة لتيسير التصويت وضمان سرية وسهولة العملية الانتخابية.

تأهيل الموظفين المعاونين، بتنظيم دورات تدريبية للموظفين المعاونين للقضاة على إجراءات استقبال أوراق الترشح، استخدام الباركود، والطابعات الذكية، داخل لجان الترشيح بالمحاكم الابتدائية على مستوى الجمهورية.

تحديث قاعدة بيانات الناخبين

تحديث قاعدة بيانات الناخبين، بالتعاون مع وزارتي الدفاع والداخلية وقطاع الأحوال المدنية والنيابة العامة، تم تنقيح القوائم واستبعاد المتوفين بناءً على بيانات وزارة الصحة.

تجهيز الأوراق الرسمية وطباعة وتجهيز كافة نماذج العملية الانتخابية، من استمارات الترشح، وكشوف الناخبين، وبطاقات الاقتراع، ومحاضر الفرز.

متابعة منظمات المجتمع المدني والإعلام، حيث تم تحديث بيانات الجمعيات والمنظمات الدولية المعنية بمتابعة الانتخابات، وتجديد قيد من شارك منها في استحقاقات سابقة، وقبول الطلبات الجديدة.

معاينة مقار اللجان الانتخابية، بالتعاون مع وزارات التعليم، الصحة، الشباب والرياضة وهيئة الأبنية التعليمية.

التأكد من جاهزية جميع مقار اللجان العامة والفرعية.

الكشف الطبي للمرشحين، وتم تحديد المستشفيات والمعامل التابعة لوزارة الصحة المعتمدة لتقديم الفحوصات الطبية المطلوبة ضمن أوراق الترشح.

تيسير التصويت لذوي الإعاقة وكبار السن، وتوفير أجهزة ووسائل مساعدة وبطاقات اقتراع خاصة تتيح لهذه الفئات ممارسة حقها الدستوري بسهولة ويسر.

تنظيم تصويت المصريين بالخارج، بالتنسيق مع وزارة الخارجية لتأمين إجراءات التصويت للمواطنين المقيمين بالخارج من حيث اللوجستيات والدعم الفني.

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