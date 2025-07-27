مدونة السلوك الانتخابي تحدد جزاءات مخالفة وسائل الإعلام لقواعد تغطية انتخابات الشيوخ

في إطار مدونة السلوك الانتخابي التي أطلقتها الهيئة الوطنية للانتخابات لتنظيم الأداء الإعلامي خلال الاستحقاقات الانتخابية، حددت الهيئة مجموعة من التدابير والجزاءات التي تُطبق حال مخالفة وسائل الإعلام – المحلية أو الأجنبية – للقواعد المنظمة لتغطية انتخابات مجلس الشيوخ.

وذلك مع مراعاة أحكام قرار الهيئة رقم (23) لسنة 2019 بشأن إنشاء قاعدة بيانات التغطية الإعلامية، والمادة (37) من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 2014.

وتضمنت المدونة ثلاث درجات من الإجراءات التي يمكن للهيئة اتخاذها بحق الوسيلة الإعلامية المخالفة، وهي على النحو التالي:

الاكتفاء برد الوسيلة الإعلامية في حال اعترافها بالمخالفة، مع إلزامها بنشر اعتذار وتعهد بعدم تكرار المخالفة، على أن يتم النشر في ذات توقيت ومساحة التغطية المخالِفة.





نشر نقد موجه للسياسة التحريرية للوسيلة الإعلامية، يُعد من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات، ويتم نشره بالطريقة التي تحددها الهيئة، بهدف تصحيح المسار الإعلامي وضمان التزام المعايير المهنية.





فرض حظر مؤقت على النشر يتعلق بأي شكل من أشكال التغطية الإعلامية أو استطلاعات الرأي الخاصة بالانتخابات أو الاستفتاءات، خلال مدة تُحددها الهيئة، مع نشر القرار بالطريقة التي تقررها الهيئة.





وأكدت الهيئة أن هذه الضوابط تأتي في إطار حرصها على ضمان التغطية الإعلامية المنضبطة والمتوازنة للعملية الانتخابية، وتعزيز مبادئ النزاهة والشفافية في المشهد الديمقراطي.

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