موعد انطلاق عرض المسلسل التركي “باهار" على قناة MBC4

تبدأ قناة MBC4 عرض المسلسل التركي باهار عبر شاشتها بعد أيام قليلة، ليتابع المشاهد العربي واحد من أبرز الأعمال الدرامية التي حققت نجاحًا لافتًا في تركيا.

موعد عرض مسلسل باهار

وتُعرض أولى حلقات مسلسل باهار يوم الأحد الموافق 3 أغسطس على قناة MBC4، ليحظى الجمهور العربي بمتابعة قصة مؤثرة عن الحب، التضحية، والانكسار، والقوة.

قصة مليئة بالمفاجآت

وتدور أحداث المسلسل حول شخصية باهار، وهي طبيبة سابقة كرست حياتها لعائلتها، وتخلت عن مهنتها من أجل تربية طفليها ودعم زوجها الجراح الناجح، لكن بعد إصابتها بمرض خطير يستدعي زراعة كبد، تنكشف أمامها حقائق صادمة عن أقرب الناس إليها، خاصة زوجها، لتبدأ رحلة من الألم والخذلان.

أبطال مسلسل باهار

يشارك في بطولة العمل مجموعة من النجوم الأتراك، على رأسهم دمت أفجار، بوجرا جولسوي، محمد يلماز آك، أجيم أوزكايا، والمسلسل من إخراج نسليهان يسليورت، وتأليف كل من: نرجيس هيرديم إنس، أتايشي كوتش، عائشة أوزيم.

والمسلسل مأخوذ عن دراما كورية ناجحة، حيث أنه مقتبس عن المسلسل الكوري “Doctor Cha” الذي عُرض عام 2023 وحقق نجاحًا واسعًا.

وتمت إعادة تقديم القصة في النسخة التركية بأسلوب يلائم الجمهور المحلي ويعكس طبيعة المجتمع التركي.

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