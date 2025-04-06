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ثقافة وفنون

مواعيد عرض المسلسل التركي "الانكسار"

بطل مسلسل الانكسار،
بطل مسلسل الانكسار، فيتو

ينطلق اليوم الأحد مسلسل جديد عبر قناة MBC1 ومنصة شاهد وهو المسلسل التركي الانكسار الذي ينتظره الكثير من محبي ومتابعي الدراما التركية في الوطن العربي.

مواعيد عرض مسلسل الانكسار 

ويبحث الجمهور عن مواعيد عرض مسلسل الانكسار على قناة MBC1 ومنصة شاهد، والعمل يعرض من الأحد إلى الخميس في تمام الساعة 6:30 مساءا بتوقيت القاهرة والساعة 7:30 مساءا بتوقيت السعودية.

قصة وأبطال مسلسل الانكسار 

تدور أحداث مسلسل الانكسار حول الصياد الذي كان يظن أنه لن يسقط من القمة، حتى يقع في فخ فريسته، والمرأة التي لطالما اعتقدت أنها لم تنل الحب، فتتحول إلى صيادة في حياة قاسية.  

والمسلسل مستوحى من رواية تحمل نفس الاسم للكاتبة جولسيرين بودايجي أوغلو، ويقدم برؤية درامية من إخراج ياجمور تايلان، دورول تايلان، وجيم تولواي، بينما كتب السيناريو إرتان كورتولان، إيلم أكين، وسيدف بايبورتلوغلو جوريرك.  

يضم العمل نخبة من نجوم الدراما التركية على رأسهم خالد إرجنتش، ميرفي ديزدار، أصليهان غوربوز، نيلبري شاهينكايا، مراد غاريباغاوغلو، جنان شاميوردو، نالان كوروتشيم، فولدن سوغوت إتيك، أوزجي أولوسوي، فرحان غولشاه فارلي أوغلو، جيهان تالاي، إيديل ينير، علي رضا كوبيلاي، وفرحات يلماز.  

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