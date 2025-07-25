على رأسها البتكوين، انخفاض أسعار العملات المشفرة اليوم الجمعة

شهدت عملة بتكوين تراجعًا ملحوظًا اليوم الجمعة إلى جانب الأصول عالية المخاطر، مع تلاشي آمال خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية، ما أدى إلى فتور شهية المستثمرين.

سعر أكبر عملة مشفّرة

وانخفض سعر أكبر عملة مشفّرة إلى مستوى متدنٍ بلغ 115,122 دولارًا، وهو أدنى مستوى تسجّله منذ 11 يوليو بحسب الشرق بلومبرج.

وتراجع سعر إيثير، ثاني أكبر عملة رقمية، بنسبة تقارب 3%، فيما هبطت عملة XRP بنسبة 5.3%.

وكان سعر بتكوين قد سجل مستوى قياسيًا بلغ 123,205 دولارات الأسبوع الماضي، مواصلة مسارًا تصاعديًا مطّردًا مدفوعًا بتفاؤل حيال البيئة التنظيمية في الولايات المتحدة وتدفّقات قوية إلى منتجات الاستثمار في العملات المشفّرة.

وقالت رايتشل لوكاس، محللة العملات الرقمية في شركة "بي تي سي ماركتس" (BTC Markets): "الاتجاه الصعودي العام لا يزال قائمًا، لكن الزخم تباطأ والمتداولون يتصرفون بحذر".

وأضعفت بيانات الوظائف الأميركية التي جاءت أقوى من المتوقع يوم الخميس الآمال في خفض أسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي، منهية بذلك موجة ارتفاع استمرت سبعة أيام في أسواق الأسهم الآسيوية، وممارسة ضغط إضافي على سوق العملات المشفرة.



وكانت حالة التشاؤم واضحة أيضًا في سوق المشتقات، حيث دفع مضارب مجهول نحو 5 ملايين دولار كعلاوة على منصة "ديربيت" (Deribit) لشراء "عقود خيارات بيع" لعملة بتكوين تنتهي صلاحيتها في 8 أغسطس، بسعر تنفيذ يبلغ 110,000 دولار للعملة، وفقًا لشركة الوساطة الرئيسية "فالكون إكس" (FalconX) التي سهّلت الصفقة.

وقال توني سيكامور، محلل في شركة "آي جي أستراليا" (IG Australia): "نتوقع المزيد من التماسك في السوق طالما بقيت بتكوين دون مستوى مقاومة خط الاتجاه الشهري، والذي يقع حاليًا عند نحو 125,000 دولار، وهو المستوى الذي أوقف صعودها الأسبوع الماضي".

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