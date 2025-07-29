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رياضة

الكرة الطائرة، منتخب الشباب يواجه بولندا في بطولة العالم بأوزبكستان

منتخب الكرة الطائرة،
منتخب الكرة الطائرة، فيتو

الكرة الطائرة، يخوض المنتخب الوطني للكرة الطائرة شباب تحت 19 عاما، مواجهة قوية صباح اليوم أمام منتخب بولندا، في الجولة الخامسة والأخيرة من دور المجموعات، ببطولة العالم للشباب المقامة حاليا بأوزبكستان، بمشاركة عدد كبير من المنتخبات العالمية.

وخاض المنتخب الوطني حتى الآن 4 مباريات في دور المجموعات جاءت نتائجها كالتالي:

مصر (3) - (0) تونس

مصر (1) - (3) إسبانيا

مصر (0) - (3) إيطاليا

مصر (0) - (3) إيران

ويحتل منتخب مصر حاليا المركز الخامس في ترتيب المجموعة الثالثة بـ3 نقاط من فوز وحيد.

وجاء ترتيب المجموعة كالتالي:

ترتيب مجموعة منتخب مصر، فيتو
ترتيب مجموعة منتخب مصر، فيتو

 

ويلعب شباب الفراعنة في المجموعة الثالثة إلى جانب كل من: "إيران، إيطاليا، تونس، بولندا، إسبانيا". 

قائمة منتخب مصر لشباب الكرة الطائرة

 وتضم قائمة منتخب مصر لشباب الكرة الطائرة 12 لاعبًا، هم: "مصطفى شريف، مهند ربيع، خالد محمود، عمر مجدي، عمر وائل، حمزة ياسين، محمد نصر، زياد محمد غنيم، أحمد يوسف، أحمد محمد البحيري، عمر عبد العزيز، ومحمد السيد الدقاق". 

الجهاز الفني لمنتخب مصر

 ويضم الجهاز الفني للفراعنة كلًا من: البرازيلي بيرسي أونكن مشرفًا عامًا على منتخبات الشباب والناشئين، هاني مصيلحي مديرًا فنيًا، مصطفى هلال مدربًا عامًا، أحمد سعيد محللًا تقنيًا، محمد يونس طبيبًا للمنتخب. 

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