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رياضة

الكرة الطائرة، 4 وديات لمنتخب السيدات استعدادا لبطولة العالم

منتخب الكرة الطائرة
منتخب الكرة الطائرة سيدات، فيتو

الكرة الطائرة، انتظم المنتخب الأول للكرة الطائرة للسيدات في معسكره الدولي المقام حاليًا في سلوفينيا، ضمن الاستعدادات لخوض منافسات بطولة العالم للسيدات، المقررة إقامتها في تايلاند عام 2025.

ومن المقرر أن يخوض منتخب سيدات الفراعنة أربع مباريات دولية ودية خلال فترة المعسكر أمام منتخبات كرواتيا، والمجر، وأستراليا، وأمريكا (ألاسكا)، وذلك بهدف تجهيز جميع العناصر الدولية فنيًّا وبدنيًّا للبطولة المرتقبة.

وتضم قائمة المنتخب الوطني للسيدات كلًا من:
دانا شوقي، هنا تامر، داليا المرشدي، آية خالد، ندى مرجان، مي غزال، تقي مدحت، نور ياسين، سارة أمين، سابين عابد، مريم متولي، ندى معوض، حبيبة زعتر، ندى وليد.

بينما يتكوّن الجهاز الفني من:
عماد نوار مديرًا فنيًا، سيد طه مدربًا عامًا، سُمية ناجح أخصائية علاج طبيعي، وعبد الرحمن إبراهيم محللًا تقنيًا.

من جانبه، أكد المهندس ياسر قمر، رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة، أن مشاركة منتخب السيدات في المعسكر الدولي بسلوفينيا وخوض أربع مباريات ودية دولية يُمثل أفضل إعداد للمنتخب قبل المشاركة في بطولة العالم المقبلة بتايلاند.

وأشاد رئيس الاتحاد بالحالة الفنية والبدنية للاعبات خلال الفترة الحالية، مؤكدًا أن التركيز والانضباط هما السمتان الأبرز لهؤلاء اللاعبات، وهو ما يمنحنا الثقة في إمكانية تحقيق نتائج إيجابية في البطولة العالمية.

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الكرة الطائرة المنتخب الأول للكرة الطائرة للسيدات سلوفينيا بطولة العالم للسيدات تايلاند

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