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الكهرباء تصدم أهالي الجيزة عن موعد عودة التيار الكهربائي

انقطاع التيار الكهربائي
انقطاع التيار الكهربائي
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تشهد عدة مدن بمحافظة الجيزة انقطاعا كاملا للتيار الكهربائي لليوم الرابع على التوالي بعد فشل جهود تغيير كابل محطة محولات جزيرة الذهب.

انقطاع الكهرباء عن مدن محافظة الجيزة

وتضمنت المدن التي تشهد انقطاع خدمات التيار الكهربائي كلًا من؛ المنيب ومنيل شيحة وأبو النمرس ومناطق بالعمرانية والطالبية والمدبح وساقية مكي، وأصبحت تلك المدن غارقة في الظلام منذ أكثر من 50 ساعة حتى الآن.

 

استغاثات سكان محافظة الجيزة بسبب انقطاع الكهرباء
 

ورفع عدد من المواطنين استغاثات إلى رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء للتدخل وحل الأزمة القائمة منذ يوم السبت الماضي خاصة في حالة المعاناة الشديدة الموجودة حاليا للمواطنين خاصة الأطفال وكبار السن أصحاب الأمراض.

وأكدت مصادر مطلعة بـوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن كابل الجهد العالي (٦٦ ك.ف) بمنطقة ساقية مكي خرج مرة أخرى من الخدمة نتيجة زيادة الأحمال الكهربية عليه، مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن عدد كبير من مدن محافظة الجيزة، مشيرا إلى أنه لا يوجد موعد محدد لعودة التيار الكهربائي بالمناطق المتأثرة بانقطاع الخدمة حتى الآن.

رفع خدمات تلقي شكاوى المواطنين من الخدمة

من جانبه، قامت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة برفع خدمة الخط الساخن لتلقي شكاوى المواطنين بخصوص أعطال الكهرباء عن الخدمة لعدم الإزعاج.

وتعود أزمة انقطاع التيار الكهربائي عن بعض مدن محافظة الجيزة إلى يوم السبت الماضي وتحديدا من الساعة الـ11 مساء، حيث شهدت العديد من المدن انقطاعا تاما للتيار الكهربائي، وتوقف خدمات مياه الشرب بسبب توقف إمدادات الكهرباء اللازمة لمحطة مياه جزيرة الذهب، وأعلنت كل من محافظة الجيزة ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة انتهاء الأزمة وعودة التيار الكهربائي بانتظام إلى المناطق المتأثرة بالقطع، وهو ما لم يحدث حيث عانت أغلب مدن المحافظة من انقطاعات متتالية للتيار الكهربائي.

 

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