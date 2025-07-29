جنوب القاهرة للكهرباء تتنصل من أزمة انقطاع التيار بالجيزة وتحمل شركات النقل مسئولية الإهمال

تنصلت شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء من أزمة أعمال محطة محولات جزيرة الذهب عن الخدمة وانقطاعها عن ملايين المواطنين من سكان محافظة الجيزة، مؤكدة أن الأزمة تتعلق بشركات نقل الكهرباء والتي أهملت عمليات صيانة الكابلات والمحولات.

استمرار أزمة انقطاع الكهرباء عن محافظة الجيزة

وأوضحت مصادر مطلعة بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، أن الشركة مستعدة لتوفير التغذية الكهربائية عن المناطق المتأثرة بالقطع لكن الأزمة تكمن في عدم وجود خطوط لنقل التيار الكهربائي بعد خروج الكابل المؤدي إلى محطة محولات جزيرة الذهب عن الخدمة تماما.

ارتفاع معدلات سرقة التيار الكهربائي بنطاق شركة جنوب الجيزة

يأتي ذلك في الوقت التي تشهد في الشركة ارتفاعات غير مسبوقة في معدلات سرقة التيار الكهربائي والتي تقترب من 31% لزيادة أكثر النسبة التي حققتها الشركة خلال العام الماضي والتي تقترب من 27% علي الرغم من استخدام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وشركات التوزيع علي أحدث الأجهزة العالمية لكشف عمليات التلاعب وسرقة التيار الكهربائي.

وتشهد عدة مدن بمحافظة الجيزة انقطاع كامل للتيار الكهربائي لليوم الرابع على التوالي بعد فشل جهود تغيير كابل محطة محولات جزيرة الذهب.

انقطاع الكهرباء عن مدن محافظة الجيزة

وتضمنت المدن التي تشهد انقطاع خدمات التيار الكهربائي كلًا من؛ المنيب ومنيل شيحة وأبو النمرس ومناطق بالعمرانية والطالبية والمدبح وساقية مكي، وأصبحت تلك المدن غارقة في الظلام منذ أكثر من 50 ساعة حتى الآن.

استغاثات سكان محافظة الجيزة بسبب انقطاع الكهرباء



ورفع عدد من المواطنين استغاثات إلى رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء للتدخل وحل الأزمة القائمة منذ يوم السبت الماضي خاصة في حالة المعاناة الشديدة الموجودة حاليا للمواطنين خاصة الأطفال وكبار السن أصحاب الأمراض.

وأكدت مصادر مطلعة بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن كابل الجهد العالي (٦٦ ك.ف) بمنطقة ساقية مكي خرج مرة أخرى من الخدمة نتيجة زيادة الأحمال الكهربية عليه، مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن عدد كبير من مدن محافظة الجيزة، مشيرا إلى أنه لا يوجد موعد محدد لعودة التيار الكهربائي بالمناطق المتأثرة بانقطاع الخدمة حتى الآن.

رفع خدمات تلقي شكاوى المواطنين من الخدمة

من جانبه قامت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة برفع خدمة الخط الساخن لتلقي شكاوى المواطنين بخصوص اعطال الكهرباء عن الخدمة لعدم الإزعاج.

وتعود أزمة انقطاع التيار الكهربائي عن بعض مدن محافظة الجيزة إلى يوم السبت الماضي وتحديدا من الساعة الـ11 مساء، حيث شهدت العديد من المدن انقطاع تام للتيار الكهربائي، وتوقف لخدمات مروة الشرب بسبب توقف إمدادات الكهرباء اللازمة لمحطة مياه جزيرة الذهب، وأعلنت كل من محافظة الجيزة ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة انتهاء الأزمة وعودة التيار الكهربائي بانتظام إلى المناطق المتأثرة بالقطع، وهو ما لم يحدث حيث عانت أغلب مدن المحافظة من انقطاعات متتالية للتيار الكهربائي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.