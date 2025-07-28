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أخبار مصر

بعد عودته لساعات، انقطاع التيار الكهربائي عن بعض مدن الجيزة

انقطاع الكهرباء
انقطاع الكهرباء
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شهدت مدينة المنيب التابعة لمحافظة الجيزة انقطاع التيار الكهربائي بعد عودته لمدة لا تتعدى 3 ساعات، وذلك عقب إعلان وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ومحافظة الجيزة انتهاء عمليات إصلاح العطل الكهربائي الذي وقع بمحطة محولات جزيرة الذهب.

انقطاع التيار الكهربائي عن مدن محافظة الجيزة

وشهدت عدة مدن بمحافظة الجيزة أزمة كبيرة بسبب انقطاع الكهرباء لأكثر من 30 ساعة نتيجة حدوث عطل فني في كابل بمحطة محولات جزيرة الذهب مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن مناطق العمرانية والمنيب والهرم وفيصل وجزيرة الدهب والحوامدية، فضلا عن توقف محطات المياه.

إعلان محافظة الجيزة إصلاح الكابل الكهربائي لمحطة جزيرة الذهب

وكانت محافظة الجيزة أعلنت عن انتهاء من أعمال إصلاح كابل الجهد العالي (٦٦ ك.ف) بمنطقة ساقية مكي بحي جنوب الجيزة، وبدء إطلاق التيار الكهربائي تدريجيًّا لكافة المناطق المتضررة والمنشآت الحيوية والعامة، بالتوازي مع إعادة تشغيل محطة مياه جزيرة الذهب بشكل منتظم، لضمان عودة المياه إلى صورتها الطبيعية للمناطق التي تأثرت.

وتقدمت محافظة الجيزة بخالص الاعتذار إلى المواطنين عن أي إزعاج أو معاناة قد نتجت عن انقطاع التيار الكهربائي أو تأثر خدمات المياه، مؤكدة حرصها الكامل على اتخاذ كافة الإجراءات العاجلة لضمان استقرار الخدمة في أسرع وقت ممكن.

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