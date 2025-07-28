عودة انقطاع الكهرباء في مناطق بالجيزة وخروج كابل محطة محولات جزيرة الذهب عن الخدمة

شهدت عدة مدن بـ محافظة الجيزة انقطاع الكهرباء منذ فترات طويلة، وذلك بعد عودتها لساعات قليلة، بعد انتهاء عمليات إصلاح العطل الكهربائي بمحطة محولات جزيرة الذهب، والذي تسبب في انقطاع التيار الكهربائي لأكثر من 30 ساعة.

وأكدت مصادر مطلعة بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن كابل الجهد العالي (٦٦ ك.ف) بمنطقة ساقية مكي خرج مرة أخرى عن الخدمة نتيجة زيادة الأحمال الكهربية عليه، مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن عدد كبير من مدن محافظة الجيزة.

ومن جانبها، قامت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة برفع خدمة الخط الساخن لتلقي شكاوى المواطنين بخصوص أعطال الكهرباء.

وكانت عدة مدن بمحافظة الجيزة شهدت انقطاع تام للتيار الكهربائي لأكثر من 30 ساعة متواصلة وانقطاع تام لمياه الشرب بسبب توقف إمدادات الكهرباء اللازمة لمحطة مياه جزيرة الذهب.

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