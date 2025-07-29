بعد عقاب الوزارة لهم، سكان الجيزة يلجأون لرئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء لحل أزمة انقطاع الكهرباء

تتواصل شكاوى مواطني محافظة الجيزة بسبب انقطاع التيار الكهربائي لليوم الرابع على التوالي بعد خروج محطة محولات جزيرة الذهب عن الخدمة، وذلك تزامنا مع موجة الارتفاع الشديد في درجات الحرارة والتي تضرب محافظات الجمهورية.

استغاثات سكان محافظة الجيزة بسبب انقطاع الكهرباء

ورفع عدد من المواطنين استغاثات إلى رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء بعد تجاهل وزارة الكهرباء لشكواهم للتدخل وحل الأزمة القائمة منذ يوم السبت الماضي خاصة في حالة المعاناة الشديدة الموجودة حاليا للمواطنين خاصة الأطفال وكبار السن أصحاب الأمراض.

ولجأ المواطنون لرئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء بعد أن قامت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة برفع خدمة الخط الساخن لتلقي شكاوى المواطنين بخصوص أعطال الكهرباء عن الخدمة لعدم الإزعاج.

وواصلت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة قطع الكهرباء عن عدة مدن متفرقة بمحافظة الجيزة بمناطق المنيب ومنيل شيحة وأبو النمرس ومناطق بالعمرانية والطالبية والمدبح وساقية مكي، وأصبحت تلك المدن غارقة في الظلام منذ أكثر من 50 ساعة حتى الآن بعد فشل جهود تغيير كابل محطة محولات جزيرة الذهب.

انقطاع الكهرباء عن مدن الجيزة

وأكدت مصادر مطلعة بـوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن كابل الجهد العالي (٦٦ ك.ف) بمنطقة ساقية مكي خرج مرة أخرى من الخدمة نتيجة زيادة الأحمال الكهربية عليه، مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن عدد كبير من مدن محافظة الجيزة.

من جانبه، قامت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة برفع خدمة الخط الساخن لتلقي شكاوى المواطنين بخصوص أعطال الكهرباء عن الخدمة لعدم الإزعاج.

وتعود أزمة انقطاع التيار الكهربائي عن بعض مدن محافظة الجيزة إلى يوم السبت الماضي وتحديدا من الساعة الـ11 مساء، حيث شهدت العديد من المدن انقطاعا تاما للتيار الكهربائي، وتوقف خدمات مياه الشرب بسبب توقف إمدادات الكهرباء اللازمة لمحطة مياه جزيرة الذهب، وأعلنت كل من محافظة الجيزة ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة انتهاء الأزمة وعودة التيار الكهربائي بانتظام إلى المناطق المتأثرة بالقطع، وهو ما لم يحدث حيث عانت أغلب مدن المحافظة من انقطاعات متتالية للتيار الكهربائي.

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