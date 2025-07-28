الإثنين 28 يوليو 2025
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أخبار مصر

الكهرباء تكشف أسباب انقطاع التيار عن بعض المناطق المحيطة بمحطة جزيرة الذهب

العطل الفني لمحطة
العطل الفني لمحطة محولات جزيرة الذهب
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أكدت مصادر مطلعة بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن انقطاعات التيار التي وقعت بمناطق المنيب ومنيل شيحة وابو النمرس ومناطق بالعمرانية والطالبية والمدبح وساقية مكي، جاءت نتيجة لتخفيف الأحمال علي كابلات محطة محولات جزيرة الذهب بقدرة ٨٠ ميجاوات.

خطوات تعامل وزارة الكهرباء مع الأزمة

وأضافت المصادر أن الوزارة دفعت بعدد من ماكينات الطوارئ للمناطق المتأثرة في محاولة للتعامل مع الأزمة ووقف انقطاعات التيار، مشيرة إلي أنه يجري حاليا إنشاء دائرتين من محطة محولات الهرم لربط المناطق المتأثرة وتوفير تغذية كهربائية آمنة ومستقرة لتخفيف الضغط علي محطة محولات جزيرة الذهب.

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