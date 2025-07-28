الكهرباء تكشف أسباب انقطاع التيار عن بعض المناطق المحيطة بمحطة جزيرة الذهب

أكدت مصادر مطلعة بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن انقطاعات التيار التي وقعت بمناطق المنيب ومنيل شيحة وابو النمرس ومناطق بالعمرانية والطالبية والمدبح وساقية مكي، جاءت نتيجة لتخفيف الأحمال علي كابلات محطة محولات جزيرة الذهب بقدرة ٨٠ ميجاوات.

خطوات تعامل وزارة الكهرباء مع الأزمة

وأضافت المصادر أن الوزارة دفعت بعدد من ماكينات الطوارئ للمناطق المتأثرة في محاولة للتعامل مع الأزمة ووقف انقطاعات التيار، مشيرة إلي أنه يجري حاليا إنشاء دائرتين من محطة محولات الهرم لربط المناطق المتأثرة وتوفير تغذية كهربائية آمنة ومستقرة لتخفيف الضغط علي محطة محولات جزيرة الذهب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.