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اقتصاد

انخفاض طن اليوريا العادي 811 جنيهًا، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

أسعار الأسمدة اليوم،
أسعار الأسمدة اليوم، فيتو

أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق، سجلت أسعار الأسمدة تباينًا ملحوظًا في الأسواق؛ وذلك وفق أحدث تقرير صادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية، التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

أسعار الأسمدة في الأسواق

وتستعرض «فيتو»  سعر الأسمدة في الأسواق، وأبرز التحركات في أسعار الأسمدة، وتشمل سعر نترات النشادر العادي والمخصوص، إضافة إلى سلفات النشادر، إلى جانب سعر اليوريا العادي والمخصوص، وفق البوابة الحكومية، في السطور الآتية:

<strong>أسعار الأسمدة اليوم، فيتو</strong>
أسعار الأسمدة اليوم، فيتو

ارتفاع أسعار نترات النشادر 33.5% مخصوص في الأسواق

بلغ متوسط سعر نترات النشادر 33.5% مخصوص نحو 23481.4 جنيه للطن، وفقًا للبوابة الحكومية، بارتفاع 158 جنيها عن سعره السابق.

أسعار نترات النشادر 33.5% مخصوص في الأسواق

فيما تراوحت أسعار طن نترات نشادر 33.5% مخصوص في الأسواق ما بين 10500 جنيه و28 ألف جنيه.

<strong>أسعار الأسمدة اليوم، فيتو</strong>
أسعار الأسمدة اليوم، فيتو

ارتفاع أسعار نترات النشادر 33.5 % عادي في الأسواق

بينما بلغ متوسط سعر نترات النشادر 33.5% عادي نحو 10169 جنيها للطن، وفقًا للبوابة الحكومية، بارتفاع 250 جنيها عن سعره السابق.

أسعار نترات النشادر 33.5 % عادي في الأسواق

وتراوحت أسعار طن نترات نشادر 33.5% عادي في الأسواق ما بين 4700 جنيه و20 ألف جنيه.

<strong>أسعار الأسمدة اليوم، فيتو</strong>
أسعار الأسمدة اليوم، فيتو

أسعار سلفات النشادر 20.6 % مخصوص في الأسواق

وبلغ متوسط سعر طن سلفات النشادر 20.6% مخصوص نحو 16912.5 جنيه، وفق البوابة الحكومية، بانخفاض 203.5 جنيه عن سعره السابق.

أسعار سلفات النشادر 20.6% مخصوص في الأسواق

فيما تراوحت أسعار طن سلفات النشادر 20.6% مخصوص في الأسواق ما بين 10200 جنيه و23 ألف جنيه.

<strong>أسعار الأسمدة اليوم، فيتو</strong>
أسعار الأسمدة اليوم، فيتو

أسعار اليوريا 46.5 % مخصوص في الأسواق

أما عن أسعار اليوريا في الأسواق، بلغ متوسط سعر يوريا 46.5 % مخصوص نحو 24962.9 جنيه للطن، وفقًا للبوابة الحكومية، بارتفاع 95 جنيهًا عن سعره السابق.

أسعار اليوريا 46.5 % مخصوص في الأسواق

فيما تراوحت أسعار طن يوريا 46.5 % مخصوص في الأسواق ما بين 11 ألف جنيه و30 ألف جنيه.

<strong>أسعار الأسمدة اليوم، فيتو</strong>
أسعار الأسمدة اليوم، فيتو

انخفاض أسعار اليوريا 46.5 % عادي في الأسواق

بينما بلغ متوسط سعر يوريا 46.5% عادي نحو 9352.5 جنيه للطن، وفق البوابة الحكومية، بانخفاض 811 جنيهًا عن سعره السابق.

أسعار اليوريا 46.5 % عادي في الأسواق

 وتراوحت أسعار طن يوريا 46.5% عادي في الأسواق ما بين 3 آلاف  جنيه و20 ألف جنيه.

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