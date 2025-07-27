الأحد 27 يوليو 2025
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اقتصاد

أسعار الأسمدة اليوم، زيادة 10 آلاف جنيه في طن النترات واليوريا العادي

أسعار الأسمدة اليوم،
أسعار الأسمدة اليوم، فيتو

أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق، سجلت أسعار الأسمدة تباينًا ملحوظًا في الأسواق؛ وذلك وفق أحدث تقرير صادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية، التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

أسعار الأسمدة في الأسواق

وتستعرض «فيتو»  سعر الأسمدة في الأسواق، وأبرز التحركات في أسعار الأسمدة، وتشمل سعر نترات النشادر العادي والمخصوص، إضافة إلى سلفات النشادر، إلى جانب سعر اليوريا العادي والمخصوص، وفق البوابة الحكومية، في السطور الآتية:

<strong>أسعار الأسمدة اليوم، فيتو</strong>
أسعار الأسمدة اليوم، فيتو

انخفاض أسعار نترات النشادر 33.5% مخصوص في الأسواق

بلغ متوسط سعر نترات النشادر 33.5% مخصوص نحو 21666.6 جنيه للطن، وفقًا للبوابة الحكومية، بانخفاض 1489 جنيها عن سعره السابق.

أسعار نترات النشادر 33.5% مخصوص في الأسواق

فيما تراوحت أسعار طن نترات نشادر 33.5% مخصوص في الأسواق ما بين 20 ألف جنيه و25 ألف جنيه.

<strong>أسعار الأسمدة اليوم، فيتو</strong>
أسعار الأسمدة اليوم، فيتو

ارتفاع أسعار نترات النشادر 33.5 % عادي في الأسواق

بينما بلغ متوسط سعر نترات النشادر 33.5% عادي نحو 19 ألف جنيها للطن، وفقًا للبوابة الحكومية، بارتفاع 10630 جنيها عن سعره السابق.

أسعار نترات النشادر 33.5 % عادي في الأسواق

وتراوحت أسعار طن نترات نشادر 33.5% عادي في الأسواق ما بين 18 ألف جنيه و19500 جنيه.

<strong>أسعار الأسمدة اليوم، فيتو</strong>
أسعار الأسمدة اليوم، فيتو

أسعار سلفات النشادر 20.6 % مخصوص في الأسواق

وبلغ متوسط سعر طن سلفات النشادر 20.6% مخصوص نحو 16750 جنيهًا، وفق البوابة الحكومية، بارتفاع 2319 جنيها عن سعره السابق.

أسعار سلفات النشادر 20.6% مخصوص في الأسواق

فيما تراوحت أسعار طن سلفات النشادر 20.6% مخصوص في الأسواق ما بين 14 ألف جنيه و19500 جنيه.

<strong>أسعار الأسمدة اليوم، فيتو</strong>
أسعار الأسمدة اليوم، فيتو

أسعار اليوريا 46.5 % مخصوص في الأسواق

أما عن أسعار اليوريا في الأسواق، بلغ متوسط سعر يوريا 46.5 % مخصوص نحو 22311 جنيها للطن، وفقًا للبوابة الحكومية، بانخفاض 2658 جنيهًا عن سعره السابق.

أسعار اليوريا 46.5 % مخصوص في الأسواق

فيما تراوحت أسعار طن يوريا 46.5 % مخصوص في الأسواق ما بين 19800 جنيه و26 ألف جنيه.

<strong>أسعار الأسمدة اليوم، فيتو</strong>
أسعار الأسمدة اليوم، فيتو

ارتفاع أسعار اليوريا 46.5 % عادي في الأسواق

بينما بلغ متوسط سعر يوريا 46.5% عادي نحو 19333.3 جنيه للطن، وفق البوابة الحكومية، بارتفاع 9798 جنيهًا عن سعره السابق.

أسعار اليوريا 46.5 % عادي في الأسواق

 وتراوحت أسعار طن يوريا 46.5% عادي في الأسواق ما بين 18 ألف جنيه و20 ألف جنيه.

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