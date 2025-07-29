لطلاب الثانوية العامة، البرامج وعدد الساعات المعتمدة لكلية الهندسة بجامعة بنها الأهلية

جاءت كلية الهندسة بـجامعة بنها الأهلية، لتنطلق في عام 2022م كواحدة من الكليات الحديثة التي تحمل رسالة عميقة هدفها إعداد جيل جديد من المهندسين المبدعين المؤثرين، ليس فقط على المستوى المحلي، بل أيضًا علي المستوي الدولي.

رابط التقديم لكلية للهندسة جامعة بنها الأهلية

وتضع كلية هندسة بنها الأهلية منذ تأسيسها هدفًا واضحًا يتمثل في إعداد جيل من المهندسين القادرين على التفكير النقدي والإبداع، والتعامل مع تحديات العصر الحديثة، من خلال برامج دراسية حديثة، وشراكات فاعلة مع قطاعات الصناعة المختلفة.

وأكدت الكلية أن ما يميزها هو توفير بيئة تعليمية متطورة، تشمل معامل حديثة، وأعضاء هيئة تدريس بخبرة بحثية وتطبيقية قوية، إلى جانب دعم كامل للأنشطة الطلابية وبرامج الابتكار وريادة الأعمال برامج أكاديمية متنوعة تلبي متطلبات سوق العمل

وتقدم الكلية مجموعة من البرامج الهندسية الحديثة، أبرزها:

هندسة الميكاترونكس والأتمتة: تؤهل الطلاب للعمل في مجالات السيارات الذكية، الطائرات، والأنظمة الصناعية المؤتمتة.

هندسة نظم الاتصالات: تفتح آفاق العمل في شركات الاتصالات وتطوير الشبكات والأنظمة التكنولوجية.

الهندسة الطبية: تُعنى بمجالات تصميم الأجهزة الطبية، والأطراف الصناعية، والتأهيل الطبي.

هندسة البناء: تؤهل للعمل في شركات المقاولات، والمكاتب الاستشارية، وقطاعات الإسكان والبنية التحتية.

نظام الدراسة والمصروفات كلية الهندسة جامعة بنها الاهلية

يعتمد نظام الدراسة كلية الهندسة جامعة بنها الاهلية على 144 ساعة معتمدة خلال 4 سنوات، وتبلغ المصروفات الدراسية للعام الجامعي 2025/2026 مبلغ 75,000 جنيه سنويًا، بخلاف المصروفات الإدارية والخدمات.

وأكدت الكلية أن اختيار الطالب لكلية الهندسة بجامعة بنها الأهلية هو خطوة نحو تعليم عصري ومهني يواكب احتياجات سوق العمل، ويؤسس لمستقبل هندسي ناجح.

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