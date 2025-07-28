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خارج الحدود

وزير الخارجية الفرنسي: غزة باتت مكانًا للموت وندعو لوقف إطلاق النار ورفع الحصار

غزة، فيتو
غزة، فيتو

قال وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، إن  قطاع غزة الذي عصفت به الحرب بات مكانًا للموت والمعاناة الإنسانية الشديدة، داعيًا المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لإنهاء الكارثة.

نقر بحق الفلسطينيين في إقامة وطن

وأكد الوزير أن فرنسا تُقر بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولة مستقلة، مشددًا على أن هذا الحق لا يمكن القفز عليه أو تجاوزه تحت أي مبررات.

"نؤيد حل الدولتين منذ عقود"

وجدد وزير الخارجية الفرنسي تمسك بلاده بـ حل الدولتين كخيار استراتيجي لتحقيق السلام، موضحًا أن فرنسا تدعم هذا المسار منذ عقود طويلة، وهو الحل الوحيد لضمان الأمن والاستقرار للإسرائيليين والفلسطينيين معًا.

نرفض فرض الأمر الواقع

وقال الوزير إن باريس ترفض حتمية الأمر الواقع الذي تُحاول بعض الأطراف ترسيخه بالقوة، مضيفًا:"لا يجب أن نُسلِّم بالوضع الحالي كأمر محتوم، بل أمامنا الآن فرصة لتحقيق السلام."

دعوة لوقف إطلاق النار ورفع الحصار عن غزة

واختتم تصريحاته بمطالبة واضحة لـ إسرائيل بوقف إطلاق النار فورًا ورفع الحصار المفروض على قطاع غزة، مشددًا على أن الكارثة الإنسانية لا يمكن أن تستمر، والمجتمع الدولي مطالب بموقف حازم.

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وزير الخارجية الفرنسي غزة فرنسا قطاع غزة الشعب الفلسطيني باريس إسرائيل

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