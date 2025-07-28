مسلسل حرب الجبالي الحلقة 48، حبيبة تعترف لأهلها بعلاقتها بصالح والقبض على أميرة

دارت أحداث مسلسل حرب الجبالي الحلقة 48 حول تطورات درامية متلاحقة، بدأت باعتراف حبيبة لوالدتها أنهار بحقيقة علاقتها بصالح، حيث كشفت لها أنها كانت زوجته الشرعية، وأنها الآن حامل منه.

شعرت أنهار بصدمة شديدة من حديث ابنتها، لكن مع استغاثة حبيبة واستنجادها بها، تغلبت عاطفة الأم على صدمتها، واحتضنت ابنتها لتواسيها.

في سياق آخر، تم القبض على أميرة التي حاولت إنكار التهم المنسوبة إليها أمام الشرطة، لكن الضابط المسؤول واجهها بعرض أن تكون “شاهدة ملك” وتخفيف العقوبة عنها، بشرط أن تدلي بشهادتها ضد شريكها.

وبعدما حصلت على وعد بتخفيف العقوبة عنه أيضًا، وافقت وطلبت الحديث مع والدتها قبل الإدلاء باعترافاتها، بالفعل، تواصلت أميرة مع زهرة عبر الهاتف وأخبرتها باتهامها بالقتل، لكن الضابط قطع الاتصال قبل أن تكشف كل التفاصيل.

سارعت زهرة بإبلاغ راشد بما حدث، فترك وداد وسعيد في المستشفى وانطلق فورًا للبحث عن أميرة.

وفي المقابل، ذهبت حبيبة إلى ثريا للاحتماء والاختباء عندها، غير أن حرب، الذي علم بما أخبرته حبيبة لوالدتها، انتابته موجة من الغضب الشديد، فسأل ثريا عن حبيبة وعما إذا كانت معها فأنكرت، فتوجه إلى شيخ مصطفى.

وهناك، أخبره الشيخ بأنه سيحمل الأمانة، وأن الله سيرزقه بأربعة أبناء: ثلاثة أولاد وبنت، وأخبره بأسمائهم، كما كشف له أن حبيبة سترزق بولد يُدعى “صالح”، سيكون صالحًا مثل والده.

بعد ذلك، توجه حرب إلى والدته ليسألها عن مكان حبيبة، فأخبرته أنها لم تعد إلى المنزل بعد، زاد قلقه رغم تراجع ثورة غضبه بعض الشيء بعدما استوعب حديث الشيخ مصطفى، وبدأ في تهدئة أسرته.

أما سعيد، فقد غرق في حالة من الحزن العميق على فقدان ابنه، وبينما كان يناجي نفسه ويتأمل وحدته، عاد اسم حبيبة إلى ذهنه، فتذكرها فقام من مجلسه وهو يردد اسمها.

قصة مسلسل حرب الجبالي

تدور أحداث مسلسل حرب الجبالي في إطار اجتماعي شعبي، داخل حي الحرير بالجمالية، حيث تتصادم عائلتان نافذتان في قصة حب وانتقام في ظل اشتعال صراعات على السلطة بينما تخفي كل علاقة خيانة موجعة.

مسلسل حرب الجبالي يشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين، حيث يضم في قائمة أبطاله أحمد رزق، سوسن بدر، هبة مجدي، نسرين أمين، رياض الخولي، صلاح عبد الله، فردوس عبد الحميد، أحمد خالد صالح، لقاء سويدان، أشرف عبد الغفور، أحمد عزمي، دنيا المصري وهو تأليف سماح الحريري وإخراج محمد أسامة.

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