الهيئة الوطنية للانتخابات تقرر ندب رؤساء وأعضاء اللجان العامة والحفظ في انتخابات مجلس الشيوخ

قررت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة حازم بدوي، ندب عدد من أعضاء الهيئات القضائية، بصفتهم رؤساء وأعضاء للجان العامة ولجان الحفظ وأمنائها، للإشراف على عملية الاقتراع في انتخابات مجلس الشيوخ 2025 لمقعدي الفردي والقائمة داخل جمهورية مصر العربية يومي 4 و5 أغسطس، وفي حال الإعادة يومي 27 و28 من الشهر نفسه.

كما حدد القرار مهام كل لجنة، حيث تتولى اللجنة العامة مراجعة أوراق الانتخاب وفحص الاعتراضات وتحرير محاضر فرز الأصوات، فيما تُشرف لجنة الحفظ على استلام وتأمين أوراق العملية الانتخابية وضمان حفظها وفق الإجراءات القانونية.

وتضمن القرار أيضًا تنظيم حالات الغياب أو الأعذار الطارئة بين رؤساء وأعضاء اللجان، مع التأكيد على تطبيق أحكام قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014.

تأتي هذه القرارات في إطار التزام الهيئة الوطنية للانتخابات بضمان إدارة العملية الانتخابية وفق أعلى معايير الشفافية والحياد، وبمشاركة إشراف قضائي كامل على مجريات الاقتراع داخل مصر وخارجها.

موعد انتخابات مجلس الشيوخ 2025

حددت الهيئة الوطنية للانتخابات موعد انتخابات مجلس الشيوخ 2025 يومي 1 -2 أغسطس القادم في الخارج، بينما يصوت المصريين في الداخل يومي 4 و5 أغسطس.

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