مياه الفيوم تتابع إنشاء المرحلة الثالثة من محطة العزب الجديدة

عقدت شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، اجتماعًا عاجلًا بمحطة مياه قحافة، لمتابعة الموقف التنفيذي لأعمال إنشاء المرحلة الثالثة من محطة مياه العزب الجديدة، في إطار مشروعات المبادرة القومية “حياة كريمة”.

جدول أعمال الاجتماع

تناول الاجتماع بحث آخر تطورات المشروع والمعوقات التي قد تؤثر على سير العمل، ومدى الجاهزية لتشغيل المرحلة الجديدة بكامل طاقتها الإنتاجية في الموعد المحدد، والالتزام بالجدول الزمني المتفق عليه، وسرعة الانتهاء من جميع الأعمال وفق البنود التعاقدية.

توفير الدعم اللازم لدخول المرحلة الثالثة في الخدمة

وتوفر شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، كافة الإمكانيات المادية والفنية واللوجستية اللازمة لدخول المرحلة الجديدة الخدمة، ومن المنتظر أن تضيف 120 ألف متر مكعب يوميًا من مياه الشرب إلى شبكة التوزيع.

وتسهم المرحلة الثالثة من محطة العزب الجديدة في تحسين ضغوط المياه بمختلف أنحاء المحافظة وتلبية احتياجات المواطنين المتزايدة، خاصة في ظل النمو السكاني والعمراني الذي تشهده محافظة الفيوم

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.