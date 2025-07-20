الأحد 20 يوليو 2025
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محافظات

مياه الفيوم تتابع إنشاء المرحلة الثالثة من محطة العزب الجديدة

اجتماع، فيتو
اجتماع، فيتو

عقدت شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، اجتماعًا عاجلًا  بمحطة مياه قحافة، لمتابعة الموقف التنفيذي لأعمال إنشاء المرحلة الثالثة من محطة مياه العزب الجديدة،  في إطار مشروعات المبادرة القومية “حياة كريمة”.

جدول أعمال الاجتماع

تناول الاجتماع بحث آخر تطورات المشروع والمعوقات التي قد تؤثر على سير العمل، ومدى الجاهزية لتشغيل المرحلة الجديدة بكامل طاقتها الإنتاجية في الموعد المحدد، والالتزام بالجدول الزمني المتفق عليه، وسرعة الانتهاء من جميع الأعمال وفق البنود التعاقدية.

توفير الدعم اللازم لدخول المرحلة الثالثة في الخدمة

وتوفر شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، كافة الإمكانيات المادية والفنية واللوجستية اللازمة لدخول المرحلة الجديدة الخدمة، ومن المنتظر أن تضيف 120 ألف متر مكعب يوميًا من مياه الشرب إلى شبكة التوزيع.

حالة الطقس في محافظة الفيوم غدا الاثنين 21-7-2025

مياه الفيوم تنفذ خطة لصيانة محطات الصرف الصحي

وتسهم المرحلة الثالثة  من محطة العزب الجديدة في تحسين ضغوط المياه بمختلف أنحاء المحافظة وتلبية احتياجات المواطنين المتزايدة، خاصة في ظل النمو السكاني والعمراني الذي تشهده محافظة الفيوم

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