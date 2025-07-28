المؤبد لسائق توك توك بتهمة الاتجار في المخدرات بالقليوبية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الرابعة، بالسجن المؤبد على سائق توك توك، وتغريمه 200 ألف جنيه، لاتهامه بالإتجار في المخدرات ولحيازته سلاح نارى "فرد خرطوش" دون ترخيص، بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة الـقليوبية.

المؤبد لسائق توك توك لاتجاره في المخدرات بالقليوبية

صدر الحكم برئاسة المستشار دكتور رضا أحمد عيد، وعضوية المستشارين مصطفي رشاد محمود مصطفي، وأحمد محمد سعفان، ومحمد حسني الضبع، وأمانة السر عاصم طايل.

تعود تفاصيل القضية إلى ما ورد في قرار الإحالة من النيابة العامة في الجناية رقم ٢٢٦٣ لسنة ۲۰۲٥ قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، والمقيدة برقم ٥٢٢ لسنة ٢٠٢٥ كلى جنوب بنها، بإحالة المتهم "عبد الله ا ف ع م" - ١٩ سنة سائق توك توك مقيم عزبة رستم بدائرة قسم ثان شبرا بمحافظة القليوبية، إلى المحاكمة الجنائية.

وأوضح أمر الإحالة أنه بتاريخ ٢٠٢٥/١/٢٥ بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، أحرز جوهرين مخدرين (هيروين) (فينيثيل أمين)، وكان ذلك بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

وتابع أمر الإحالة أنه أحرز بغير ترخيص سلاحًا ناريًا غير مششخن (فرد خرطوش)، كما أحرز ذخائر ( طلقة واحدة مما تستعمل في السلاح الناري محل الإتهام السابق وذلك دون أن يكون مرخصًا له بحيازته أو إحرازه.

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