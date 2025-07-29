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ثقافة وفنون

راغب علامة ينتهي من تسجيل أغنية جديدة ضمن ألبومه الجديد

راغب علامة، فيتو
راغب علامة، فيتو

انتهى الفنان اللبناني راغب علامة مؤخرا من تسجيل عدد من الاغاني الجديدة، والتي من المفترض أن تطرح قريبا علي منصات الموسيقي وموقع يوتيوب. 

أغاني راغب علامة الجديدة 

كما سجل راغب علامة أيضا أغنية جديدة في الاستديو من توزيع الموزع الموسيقي عمرو الخضري.

 

وكان المطرب راغب علامة، كشف  بعد أزمته الأخيرة بالساحل الشمالي حقيقة انفصاله عن زوجته جيهان، وذلك بعد قيام إحدى معجباته بالصعود إلى المسرح خلال احياء حفل غنائي وتقبيله.

وقال راغب علامة، ببرنامج "تفاصيل" لمذاع على قناة "صدى البلد 2" إنه يتعرض للشائعات من قبل السوشيال ميديا وآخرها منذ ساعات طلاقه من زوجته جيهان، وهذا لم يحدث نهائيا، مشيرًا إلى أنه قرأ تلك الأخبار خلال تسوقه مع زوجته.

 

وكان الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية أعلن إيقاف المطرب راغب علامة عن الغناء في مصر واستدعائه للتحقيق بسبب ما حدث في حفله الأخير الذي أقيم بالساحل الشمالي.

وقال مصطفى كامل إنه تابع خلال اليومين الماضيين سلوكًا وصفه بالمشين، والمخالف لكل العادات والتقاليد والقيم المجتمعية المصرية، مضيفا "سلوكا لم نعتاد عليه داخل وطننا سابقًا ولن نسمح بأن يتكرر على أرض أم كلثوم وعبدالوهاب وحليم وعظماء الفن العربي. مسارح مصر اعتلاها كبار فنانين مصر والعالم العربي العظماء فنًا وقيمة، ولم تكن يومًا ولن تكون مرتعًا للقبلات والإيحاءات الغير منضبطة والأحضان التي تثير الاشمئزاز".

ومن جانبه رد الفنان راغب علامة على قرار نقابة المهن الموسيقية بإيقافه عن الغناء في مصر وقال: "بقى لي 35 سنة بغني، والمنظر اللي حصل بيتكرر طول الوقت، الناس بتطلع تحضني وتبوسني عادي".

وأضاف أنه أوضح للنقيب أن الموقف جاء دون قصد منه، قائلًا: "البنت باستني في بوقي وأنا معرفهاش، ومسحت بوقي فورًا".

كما حرص راغب علامة على التواصل مع الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، من خلال رسالة صوتية أكد فيها احترامه الشديد لمصر وشعبها، مشددًا على أن ما حدث لم يكن عن عمد، وأن الصورة التي تم تداولها "خادعة".

وقال: "مصر بلدي الثاني وبلد الفن الكبير، ولن أقبل أي سوء فهم بيني وبين نقابة الموسيقيين التي أعتبرها بيتي الثاني".

من جانبه، أشاد مصطفى كامل بسرعة استجابة الفنان راغب علامة وحرصه على توضيح ملابسات الأزمة، مؤكدًا احترامه لموقفه واعتزازه بحرص الفنان اللبناني على العلاقة الطيبة مع النقابة والجمهور المصري.

 

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