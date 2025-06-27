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رياضة

الإسكواش، مصطفى عسل ونوران جوهر يمثلان مصر في نهائي العظماء السبعة

مصطفى عسل ونوران
مصطفى عسل ونوران جوهر، فيتو

الإسكواش، اكتملت أطراف نهائيات الرجال والسيدات ببطولة العظماء السبعة للإسكواش للموسم الحالي 2024 /2025، المقامة حاليا في كندا.

ويقام نهائي السيدات في الـ2 صباح يوم السبت، على أن يليه مباشرة نهائي الرجال.

وتأتي المواجهات كالتالي:

السيدات

نوران جوهر (مصر) × أوليفيا ويفر (أمريكا) 

الرجال

مصطفى عسل (مصر) × جويل ميكين (ويلز)

وتنقل نهائيات بطولة العظماء السبعة مباشرة عبر شاشة أون سبورت.

مشوار مصطفى عسل في البطولة

وخاض مصطفى عسل 3 مباريات في دور المجموعات أمام كل من، جويل ميكين (ويلز)، ومروان الشوربجي (إنجلترا)، ويوسف سليمان (مصر)، وحقق الفوز في المواجهات الثلاثة.

وفي الدور قبل النهائي، حقق مصطفى عسل الفوز على زميله كريم عبد الجواد، ليتأهل إلى المباراة النهائية.

مشوار نوران جوهر في البطولة

أما نوران جوهر فحققت 3 انتصارات في دور المجموعات أمام كل من، جورجينا كيندي (إنجلترا)، وتيني جيلز (بلجيكا)، وأماندا صبحي (أمريكا).

وفي الدور قبل النهائي، حققت نوران جوهر فوزا هاما أمام اليابانية ساتومي واتانابي، لتحجز تذكرة التأهل إلى المباراة النهائية.

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الاسكواش بطولة العظماء السبعة نوران جوهر مصطفي عسل جويل ميكين أوليفيا ويفر

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