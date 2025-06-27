الإسكواش، مصطفى عسل ونوران جوهر يمثلان مصر في نهائي العظماء السبعة

الإسكواش، اكتملت أطراف نهائيات الرجال والسيدات ببطولة العظماء السبعة للإسكواش للموسم الحالي 2024 /2025، المقامة حاليا في كندا.

ويقام نهائي السيدات في الـ2 صباح يوم السبت، على أن يليه مباشرة نهائي الرجال.

وتأتي المواجهات كالتالي:

السيدات

نوران جوهر (مصر) × أوليفيا ويفر (أمريكا)

الرجال

مصطفى عسل (مصر) × جويل ميكين (ويلز)

وتنقل نهائيات بطولة العظماء السبعة مباشرة عبر شاشة أون سبورت.

مشوار مصطفى عسل في البطولة

وخاض مصطفى عسل 3 مباريات في دور المجموعات أمام كل من، جويل ميكين (ويلز)، ومروان الشوربجي (إنجلترا)، ويوسف سليمان (مصر)، وحقق الفوز في المواجهات الثلاثة.

وفي الدور قبل النهائي، حقق مصطفى عسل الفوز على زميله كريم عبد الجواد، ليتأهل إلى المباراة النهائية.

مشوار نوران جوهر في البطولة

أما نوران جوهر فحققت 3 انتصارات في دور المجموعات أمام كل من، جورجينا كيندي (إنجلترا)، وتيني جيلز (بلجيكا)، وأماندا صبحي (أمريكا).

وفي الدور قبل النهائي، حققت نوران جوهر فوزا هاما أمام اليابانية ساتومي واتانابي، لتحجز تذكرة التأهل إلى المباراة النهائية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.